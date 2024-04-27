NBA／亞歷山大全能輸出 雷霆痛宰鵜鶘3連勝聽牌

雷霆當家球星亞歷山大27日砍下全場最高24分。（美聯社）

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）27日砍下全場最高24分，外加8助攻5籃板4抄截的全方位輸出，率領雷霆以106：85大勝鵜鶘，繼金塊和灰狼之後，在首輪系列賽取得3勝0負聽牌優勢。

NBA季後賽 西區頭號種子奧克拉荷馬雷霆在季後賽首輪先於主場連拿兩勝，27日在紐奧良鵜鶘主場進行的第3戰也毫不客氣，除亞歷山大外，威廉斯（Jalen Williams）、吉迪（Josh Giddey）也分別進帳21分。

雷霆此役三分球36投17中，命中率4成72，優於鵜鶘的2成81一大截，首節就取得領先，上半場60：46領先達兩位數，第四節最多領先24分，最後輕鬆獲勝。

鵜鶘明星前鋒威廉森（Zion Williamson）因腿傷缺戰，成為球隊力拚晉級的一大利空。

鵜鶘當地時間29日將繼續在主場作戰，他們將全力避免在7戰4勝制的季後賽首輪被橫掃。不過即使能贏球，史上還不曾出現在系列賽0勝3負落後情況下成功翻盤的球隊。

鵜鶘除了三分球找不到準星，27日還出現20次失誤，都是輸球關鍵。

鵜鶘此役得分最多的是攻下19分的英格倫（Brandon Ingram），麥卡倫（CJ McCollum）挹注16分、7助攻，瓊斯（Herbert Jones）有15分、7籃板進帳。

SGA and Josh Giddey handled business in New Orleans to take a 3-0 series lead ⛈️



Gilgeous-Alexander: 24 PTS, 8 AST, 5 REB

Giddey: 21 PTS, 8 REB, 6 AST pic.twitter.com/ADWXZbSMwy — NBA (@NBA) 2024年4月27日

另外一場比賽，華格納（Franz Wagner）砍進全場最高34分，並抓下13個籃板，幫助奧蘭多魔術112：89擊退克里夫蘭騎士，在客場先輸掉前兩戰後，回到主場連拿兩勝，以2比2扳平戰局。

這場比賽的上半場，騎士60：51領先，但下半場手感急凍，近7分鐘時間內1分未得，第3節只拿10分，整個下半場僅得29分，是吞敗一大關鍵。

魔術除了華格納的表現，板凳出發的艾薩克（Jonathan Isaac）、佛爾茲（Markelle Fultz）分別搶下14分、12分。

騎士以搶下21分、9籃板的艾倫（Jarrett Allen）表現最佳，米契爾（Donovan Mitchell）有18分、6助攻的成績，莫布里（Evan Mobley）、葛蘭德（Darius Garland）各獲14分。