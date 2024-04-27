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NBA／亞歷山大全能輸出 雷霆痛宰鵜鶘3連勝聽牌

中央社／紐奧良27日報導
雷霆當家球星亞歷山大27日砍下全場最高24分。（美聯社）
雷霆當家球星亞歷山大27日砍下全場最高24分。（美聯社）

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）27日砍下全場最高24分，外加8助攻5籃板4抄截的全方位輸出，率領雷霆以106：85大勝鵜鶘，繼金塊和灰狼之後，在首輪系列賽取得3勝0負聽牌優勢。

NBA季後賽西區頭號種子奧克拉荷馬雷霆在季後賽首輪先於主場連拿兩勝，27日在紐奧良鵜鶘主場進行的第3戰也毫不客氣，除亞歷山大外，威廉斯（Jalen Williams）、吉迪（Josh Giddey）也分別進帳21分。

雷霆此役三分球36投17中，命中率4成72，優於鵜鶘的2成81一大截，首節就取得領先，上半場60：46領先達兩位數，第四節最多領先24分，最後輕鬆獲勝。

鵜鶘明星前鋒威廉森（Zion Williamson）因腿傷缺戰，成為球隊力拚晉級的一大利空。

鵜鶘當地時間29日將繼續在主場作戰，他們將全力避免在7戰4勝制的季後賽首輪被橫掃。不過即使能贏球，史上還不曾出現在系列賽0勝3負落後情況下成功翻盤的球隊。

鵜鶘除了三分球找不到準星，27日還出現20次失誤，都是輸球關鍵。

鵜鶘此役得分最多的是攻下19分的英格倫（Brandon Ingram），麥卡倫（CJ McCollum）挹注16分、7助攻，瓊斯（Herbert Jones）有15分、7籃板進帳。

另外一場比賽，華格納（Franz Wagner）砍進全場最高34分，並抓下13個籃板，幫助奧蘭多魔術112：89擊退克里夫蘭騎士，在客場先輸掉前兩戰後，回到主場連拿兩勝，以2比2扳平戰局。

這場比賽的上半場，騎士60：51領先，但下半場手感急凍，近7分鐘時間內1分未得，第3節只拿10分，整個下半場僅得29分，是吞敗一大關鍵。

魔術除了華格納的表現，板凳出發的艾薩克（Jonathan Isaac）、佛爾茲（Markelle Fultz）分別搶下14分、12分。

騎士以搶下21分、9籃板的艾倫（Jarrett Allen）表現最佳，米契爾（Donovan Mitchell）有18分、6助攻的成績，莫布里（Evan Mobley）、葛蘭德（Darius Garland）各獲14分。

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