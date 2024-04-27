NBA／愛德華狂飆36分射垮太陽 灰狼3：0聽牌

愛德華(右)飆出季後賽新高36分，灰狼完全打趴太陽。(美聯社)

如同第二戰下半場被擊潰的畫面，太陽第3戰即使回到自家主場，仍舊無法擋住灰狼的凌厲攻勢，攻守兩端全都失控。

上半場穩定領先的灰狼，靠著板凳暴徒亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）與最佳第六人里德（Naz Reid）在第三節合力攻下19分，一舉衝垮太陽，一度領先達22分。太陽最後只靠單打獨鬥努力追分，但顯有心無力，最終灰狼又以126比109力壓太陽，繼金塊之後，系列賽3連勝聽牌。

灰狼先發替補前仆後繼，6人得分達雙位數。愛德華（Anthony Edwards）領銜狂攻36分8籃板4助攻2抄截，再創生涯季後賽 得分新高；唐斯（Karl-Anthony Towns）18分13籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）19分14籃板；康利（Mike Conley）得到15分7助攻3籃板，亞歷山大-華克和里德各拿16分、13分。

在對手的防守壓迫之下，太陽僅存球星單打等零星攻勢，難以串聯成面，加上射手艾倫（Grayson Allen）因傷缺陣，難以造成灰狼更大威脅。