NBA／快艇喬治、雷納德大迷航 獨行俠主場收下2連勝

前一場靠著兩記關鍵三分球狙擊快艇 扳平系列賽的獨行俠,第3戰回到主場後先是在第二節靠著唐西奇(Luka Doncic)獨拿12分的帶動,一舉拉開兩位數領先分差;第四節初更轟出13比3的攻勢,直接摧毀對手防線。獨行俠最終以101比90力壓快艇,取得2比1領先優勢。

唐西奇儘管25投僅7中,投籃命中率不理想,仍繳出22分10籃板9助攻的準大三元數據;厄文 (Kyrie Irving)得到21分6助攻4籃板,其中11分出現在第四節。雙星之外的其他副手適時貢獻,萊夫利(Dereck Lively II)獲得13分,瓊斯(Derrick Jones Jr.)與華盛頓(P.J. Washington)也都得分雙位數。

快艇第二節團隊命中率僅35%,而獨行俠卻衝到63.6%,進攻當機的結果,快艇失去比賽主導權。即便第三節快艇一度追到6分差,隨後被打出10比5攻勢,加上第四節一開始進攻又完全崩盤,這兩波重創也讓比賽提前分出勝負。

喬治(Paul George)和雷納德(Kawhi Leonard)表現完全迷航,兩人合計只拿到16分。哈登21分5助攻,鮑威爾21分6籃板,祖巴茲19分8籃板;快艇整場比賽一共出現19次失誤。

快艇第四節被全面攻陷之際,衛斯特布魯克(Russell Westbrook)還在防守唐西奇時情緒失控,因動作太大引發雙方肢體衝突,結果吞下2次技術犯規被趕出場。

