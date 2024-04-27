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NBA／哈利伯頓季後賽主場首秀大三元 溜馬OT踹走公鹿

記者蔡佳霖／綜合報導
溜馬少主哈利伯頓上演致勝一擊。(路透)
溜馬少主哈利伯頓上演致勝一擊。(路透)

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）生涯在印地安納波利斯主場的第一場季後賽比賽，就繳出18分16助攻10籃板的大三元數據，更重要的是他在延長賽剩下1.6秒突破禁區拋投得手，並且造成犯規完成致勝三分打，帶領溜馬以121比118氣走公鹿，系列賽取得2比1領先。

儘管哈利伯頓全場三分球12投僅1中，但最後關鍵球已足夠彌補。除了他的重要一擊外，透納（Myles Turner）也貢獻29分9籃板，席亞康（Pascal Siakam）17分9籃板4助攻，奈哈德（Andrew Nembhard）16分5籃板4助攻。

原本因腳踝扭傷缺席訓練的米道頓（Khris Middleton），此戰在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續缺陣的情況下扛起進攻重任，29投16中豪取生涯季後賽新高42分，外加10籃板5助攻。

米道頓在第四節剩下1.4秒轟進追平三分球，讓陷入苦戰的公鹿硬是將比賽逼進延長；延長賽中，奈史密斯（Aaron Nesmith）剩下15秒砍進三分外線，隨後米道頓立即以26呎三分球回敬，兩隊剩下6.7秒仍是平手。哈利伯頓（Tyrese Haliburton）操刀最後一擊，突破切入到禁區並拋投得手完成三分打，米道頓隨後嘗試三分失敗。

里拉德（Damian Lillard）延長賽完全沒有出手投籃，此役20投6中獲得28分8助攻3抄截。

溜馬少主哈利伯頓上演致勝一擊。(路透)
溜馬少主哈利伯頓上演致勝一擊。(路透)

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