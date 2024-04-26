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NBA／安比德砍季後賽新高50分 76人搶回1勝

體育新聞組／綜合報導
安比德(中，上籃者)狂轟50分重創尼克防線。（美聯社）
安比德(中，上籃者)狂轟50分重創尼克防線。（美聯社）

前一戰在紐約慘遭逆轉苦吞2連敗的76人，雖然出現總教練諾斯（Nick Nurse）關鍵時刻喊暫停被無視的情況，但回到費城主場後，全隊仍重新調整心情，在安比德（Joel Embiid）狂砍生涯季後賽新高50分的帶領下，加上第三節團隊轟進9記三分球，76人下半場掌控局面，最終以125比114搶回一勝。

安比德過去季後賽單場最高是40分，25日在沒有退路的情況下，全場19投13中包含全隊最多5記三分球，外加21罰19中，攻下50分8籃板4助攻。

根據統計，安比德是1996年以來季後賽面對尼克的球員所能拿到最高得分紀錄，當年喬丹（Michael Jordan）曾在第二輪對尼克的第3戰獨拿46分。

馬克西（Tyrese Maxey）也補上25分7助攻4籃板，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）15分7籃板3助攻；76人全場砍進15記三分球，9顆出現在第四節。

前兩戰投籃命中率不到3成的布朗森（Jalen Brunson），此戰找回準星，27投13中攻下39分13助攻，距季後賽最高得分還差2分，助攻數則寫下生涯季後賽單場新高；哈特（Josh Hart）20分6籃板6助攻，阿努諾比（OG Anunoby）17分。

此外，魔術季後賽首輪前兩戰都不敵騎士，25日回到主場竟上演大屠殺，一度領先多達43分，終場以121：83贏球，系列賽扳成1：2。

季後賽 喬丹 費城

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