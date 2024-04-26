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NBA／金塊4人破20分砸湖人 3：0聽牌 對戰11連勝

記者蔡佳霖／綜合報導
約柯奇(左)繳出24分15籃板9助攻準大三元數據。（美聯社）
約柯奇(左)繳出24分15籃板9助攻準大三元數據。（美聯社）

如果說上一戰贏20分都會被絕殺，湖人回到主場後上半場雖然一路領先最多達12分，還是逃不過金塊的逆襲噩夢。

前兩節打完落後4分的金塊，彷彿回到第一場比賽，又在第三節展開強力反擊。葛登（Aaron Gordon）頻頻偷襲禁區，獨拿10分，穆雷（Jamal Murray）則是找回準心補上9分，波特（Michael Porter Jr.）持續補刀，約柯奇（Nikola Jokic）走回老路樂於助攻，金塊五虎不斷轟炸湖人薄弱的防線，單節命中率衝破6成，也讓金塊打完前三節後反取得8分領先優勢。

進入第四節後，湖人依然擋不住金塊凌厲攻勢，本身三分外線也是不見起色，金塊完全掌控場上局勢，比分拉開到兩位數，湖人雖然後段才追回一些分數，也無關戰局了。金塊最終以112比105取得3連勝聽牌資格，對戰湖人更是11連勝。

約柯奇繳出24分15籃板9助攻準大三元數據。（美聯社）
約柯奇繳出24分15籃板9助攻準大三元數據。（美聯社）

首節前4分鐘就吞下2犯的約柯奇，仍舊持盈保泰避免了犯規問題，同時角色也轉為習慣的牽制和供輸，並捍衛禁區空間，繳出24分15籃板9助攻準大三元數據。

其他3位先發主力則火力全開，葛登18投12中攻下29分15籃板3助攻，波特16投8中得到20分10籃板3助攻；穆雷雖然命中率還是不理想，但還是拿下22分9助攻4籃板。

湖人仍是以戴維斯（Anthony Davis）的33分15籃板表現最佳，然而進攻端消耗過多，連帶也讓湖人防線門戶洞開；詹姆斯（LeBron James）獲得26分9助攻6籃板2抄截，里夫斯（Austin Reaves）則是22分5籃板3助攻4抄截。

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