NBA／每晚都要對決傳奇球星 威金斯點名金恩最讓他畏懼

威金斯指出球員時代每晚都必須對上各隊的傳奇球星，是讓他不斷進步的主因。（記者林柏東／攝影）

由台灣國泰金控與NBA 共同舉辦的「2024國泰NBA國際高中邀請賽」26日於台灣藝術大學點 燃戰火，而這次受邀赴台的兩位傳奇球星「法國小跑車」帕克（Tony Parker）與「人類精華影片」威金斯（Dominique Wilkins）也在26日舉行訪台記者會，並分享兩人生涯所遭遇的難題以及印象最深刻的時刻，讓現場四支參賽高中球隊球員受益良多。

NBA名人堂球星威金斯與帕克25日抵台後，前往台藝大投入「培力計畫」訓練課程，指導HBL名校光復高中與松山高中兩校球員，且針對每位球員不同的優劣勢給予個人化訓練。

對於首度造訪台灣，威金斯表示儘管自己一路從亞特蘭大、舊金山再飛抵台灣，讓他很想睡覺，不過看到台灣球迷的熱情，加上台灣的食物真的都很棒，讓他很快地就恢復精神。

在記者會上威金斯與帕克也分別分享自己職業生涯最難忘的時刻，威金斯指出，在自己的年代，每天晚上場上的對手不是喬丹 （Michael Jordan）、J博士（Julius Erving），就是柏德（Larry Bird）、魔術強森（Magic Johnson），所以讓他每一天的賽事都相當難忘，不過要說到至今讓他最畏懼的對手，則是80年代的尼克好手金恩（Bernard King），「我生涯沒有懼怕過任何對手，除了金恩以外，因為他的中距離真的太準了。而後來我甚至成為金恩入選名人堂時的引薦人，因為他也認為我是他最懼怕的對手。」

威金斯也分享到自己在1982年以探花身分加入老鷹時，儘管一開始就被教練威脅如果打不出成績就要交易，也因為菜鳥身份被學長們要求吃飯買單，不過他強調這些都成為激發他想要獲得教練、老大哥們甚至是對手尊重的動力，「一直以來最大的挑戰都不是在球場上，而是要怎麼對著比你更高大、更強的球員，如何越過他們才是更大挑戰。」