NBA／熱火23記三分球燒毀綠衫軍 雷霆三少砍80分宰鵜鶘

熱火隊馬丁(左)外線6投5中，全場進帳21分。（歐新社）

兵強馬壯的塞爾蒂克被外界預期，能輕鬆收拾沒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的熱火，沒想到「老八」季後賽 首輪G2外線大爆發，以53.5%命中率投進23記三分球，終場以111：101爆冷贏球，系列賽扳成1：1平手。

熱火首節外線就15投8中，但塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）單節獨拿14分，只讓熱火領先1分。第二節換成布朗（Jaylen Brown）挺身而出，單節豪取15分，幫助綠衫軍半場打完反倒取得3分領先。

第三節塞爾蒂克進攻斷電，熱火打出15：3攻勢，帶著6分領先進入決勝節。熱火後衛赫洛（Tyler Herro）關鍵時刻扮演進攻發動機，連傳5次助攻，自己還打進1球，幫助熱火奠定勝基。

熱火團隊三分球43投23中，命中率53.5%。赫洛拿到24分14助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）21分10籃板，馬丁（Caleb Martin）外線6投5中，進帳21分。

塞爾蒂克方面，布朗砍下33分8籃板，泰托姆得到28分8籃板，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）全場9投1中，只拿到6分8籃板，正負值-32。

亞歷山大全場19投13中，得到33分。（路透）

另外，雷霆季後賽首輪G1以2分之差險勝鵜鶘，G2靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）和威廉斯（Jalen Williams）合砍80分，終場以124：92痛宰鵜鶘，系列賽取得2：0優勢。

鵜鶘中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）開賽肆虐禁區，狂砍11分。不過雷霆外線火力爆發，加上霍姆葛倫單節攻下15分，幫助雷霆取得13分領先。

雷霆三節打完18分領先，末節鵜鶘進攻陷入低潮，雷霆逐漸將分差擴大，最多領先達34分，比賽最後3分半鐘變成垃圾時間。

亞歷山大全場19投13中，得到33分，霍姆葛倫26分7籃板，威廉斯攻下21分7助攻。