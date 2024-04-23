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NBA／約柯奇季後賽4次超級大三元 史上第一人

記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇(左)22日16投9中攻下27分20籃板10助攻2抄截，完成季後賽生涯第17次大三元。(美聯社)
約柯奇(左)22日16投9中攻下27分20籃板10助攻2抄截，完成季後賽生涯第17次大三元。(美聯社)

金塊與湖人22日在首輪第2戰廝殺到最後時刻，擺脫前三節陰霾上演絕殺秀的穆雷可說是搶盡風頭。但若要說金塊能夠從第三節最多落後20分的逆境中，逐步扭轉劣勢，其中關鍵人物莫過於無解的約柯奇（Nikola Jokic）。

約柯奇奮戰41分鐘，16投9中攻下27分20籃板10助攻2抄截，完成季後賽生涯第17次大三元，歷史上低於魔術強森（Magic Johnson）的30次和詹姆斯（LeBron James）的28次。

根據統計，約柯奇生涯在季後賽累積4次至少25分20籃板10助攻的表現，成為NBA史上第一人，張伯倫（Wilt Chamberlain）完成過2次，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）1次，可說是傲視古今；如此高水平的表現，無怪乎湖人主帥漢姆（Darvin Ham）被問該如何防守約柯奇時，也只能無奈表示不知道該怎麼辦。

賽後談到金塊能從落後20分逆轉湖人，約柯奇說：「球隊在落後時的努力令人讚嘆，球迷也非常出色，當我們落後時，他們仍然相信我們能夠翻轉戰局。」

對於穆雷的絕殺秀，約柯奇也大力稱讚。「穆雷只需要一點點火花就能點燃自己的手感，他已經投進過好多次這樣的球了，所以即使他手感不佳，我們也非常信任他。」

穆雷前三節16投僅3中得到6分，但他在第四節8投6中攻下14分，其中8分出現在最後3分鐘。而別忘了，在穆雷接管進攻之前，約柯奇靠進攻籃板先放進兩分接著還硬吃戴維斯（Anthony Davis）完成三分打，一人獨拿5分幫助金塊追到1分差，這過程也突顯約柯奇的價值。

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