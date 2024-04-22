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NBA／騎士一路領先尼克逆轉 兩隊季後賽皆以2比0領先

中央社／克里夫蘭22日綜合外電報導
騎士的密契爾（右）22日攻下全場最高23分。（路透）
騎士的密契爾（右）22日攻下全場最高23分。（路透）

騎士靠密契爾攻下23分、艾倫抓下20籃板，以96比86擊敗魔術。尼克則在終場前1分鐘連下8分，以104比101逆轉76人，騎士、尼克今天獲勝，在NBA季後賽首輪2比0領先。

美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天獲勝，在7戰4勝制的系列賽以2比0領先奧蘭多魔術，兩隊接下來將於25日（台灣時間26日）在魔術主場進行第3戰。

騎士今天一路領先，最終輕鬆拿下勝利。他們投籃命中率4成15優於魔術的3成63；三分球命中率3成08也比魔術的2成57好，是今天獲勝關鍵。

騎士的密契爾（Donovan Mitchell）攻下全場最高23分，艾倫（Jarrett Allen）搶下16分、20籃板，莫布里（Evan Mobley）、賈蘭德（Darius Garland）分別拿下17分、15分。

班凱羅（Paolo Banchero）拿下魔術最多的21分，法蘭茲．華格納（Franz Wagner）進帳18分，哈里斯（Gary Harris）和替補的毛瑞茲．華格納（Moritz Wagner）分獲14分、12分。

另外一場比賽，紐約尼克終場前47.1秒還落後5分，但布朗森（Jalen Brunson）先砍進三分球將落後縮小到2分，接著迪文森索（Donte DiVincenzo）飆進超前的三分彈，然後阿努諾比（OG Anunoby）兩罰俱中，讓尼克鎖定勝利，在系列賽2比0領先費城76人。

尼克先發5人得分都達兩位數，布朗森攻下全隊最高24分另有8籃板、6助攻，哈特（Josh Hart）有21分、15籃板的成績，迪文森索也攻下19分。

馬克西（Tyrese Maxey）有35分、9籃板、10助攻的準大三元演出，恩比德（Joel Embiid）有34分、10籃板雙十表現，但76人攻勢過於集中在他們兩人身上，成為落敗關鍵。

雙方接下來將於25日前往76人主場進行第3戰。

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