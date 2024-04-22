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NBA季後賽／亞歷山大關鍵三分打 雷霆險勝鵜鶘

中央社／台北22日電
亞歷山大（右）21日全場拿28分。（路透）
亞歷山大（右）21日全場拿28分。（路透）

美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆21日面對少了球星威廉森的紐奧良鵜鶘，打得不輕鬆，靠著亞歷山大全場拿28分，包括決勝節關鍵三分打，率隊以94比92勝出，贏得季後賽首輪首戰勝利。

鵜鶘於附加賽第2戰少了左腿筋拉傷的球星威廉森（Zion Williamson），在不被看好情況下仍戰勝沙加緬度國王，取得西區第8種子，21日在季後賽首輪與頭號種子雷霆會師。

雷霆全隊平均年齡僅23.9歲，成為1984年季後賽改制以來，史上最年輕的分區頭號種子，而陣中中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）21日也在主場迎接季後賽初體驗，在開場率先命中三分球後，接下來首節連續6次出手都落空，而兩隊首節命中率都不高，以17比17戰平。

上半場打完，雙方依舊形成43比43平手，而雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）進帳11分，更是唯一得分雙位數的球員。

進入下半場後，雷霆的威廉斯（Jalen Williams）與亞歷山大聯手拉出一波11比0攻勢，拉開差距，而鵜鶘緊咬比分，墨菲（Trey Murphy III）連飆外線，加上替補阿瓦拉多（Jose Alvarado）、南斯（Larry Nance Jr.）連續得分，一度幫助鵜鶘超前，不過雷霆很快回穩，靠著喬（Isaiah Joe）第3節尾聲三分球，依舊以74比68領先。

鵜鶘決勝節持續反攻，墨菲飆進個人第5顆三分球，加上殷格拉姆（Brandon Ingram）快攻上籃，在倒數3分34秒以90比88超車。

亞歷山大關鍵時刻再度挺身而出，連得5分，包括倒數32.1秒的三分打，儘管鵜鶘的麥卡倫（CJ McCollum）隨後追回2分，但霍姆葛倫倒數14秒兩罰中1追加保險分，幫助雷霆以2分差有驚無險收下首戰勝利，系列賽第2戰將在台灣時間25日登場。

雷霆的亞歷山大本季打出MVP等級身手，21日關鍵時刻再度撐起球隊進攻火力，繳出28分、6籃板、4助攻成績，威廉斯19分次之，霍姆葛倫貢獻15分、11籃板。

鵜鶘先發5人就有4人得分雙位數，包括墨菲飆進5記三分球，攻下全隊最高21分，可惜未能扭轉戰局。

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