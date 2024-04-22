我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

NBA／里拉德上半場35分 下半場0輸出 公鹿仍輕取溜馬開門紅

體育新聞組／綜合報導
里拉德上半場大爆發助公鹿搶下首勝。（美聯社）
里拉德上半場大爆發助公鹿搶下首勝。（美聯社）

公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）受傷，缺席面對溜馬的季後賽首戰，不過里拉德（Damian Lillard）上半場就狂轟35分，儘管他下半場熄火，公鹿終場仍以109：94擊敗溜馬，季後賽首輪開門紅。

里拉德首節就得到19分，包含本節槍響前的壓哨後撤步三分球，幫助溜馬取得9分領先。第二節里拉德下場休息，公鹿反而打出14：2攻勢，里拉德回到場上後持續發飆，單節再進帳16分，幫助公鹿半場打完領先27分。

下半場溜馬對里拉德展開嚴防，使他單節一分未得，公鹿全隊也只拿14分，分差縮小到12分。末節里拉德還是沒得分，但公鹿仍靠團隊戰力收下勝利。

里拉德上半場19投11中，拿到35分；下半場5投0中一分未得。米道頓（Khris Middleton）全場攻下23分10籃板，波提斯（Bobby Portis）砍進15分11籃板。

溜馬團隊外線39投8中，命中率20.5%，種下敗因。席亞康（Pascal Siakam）攻下36分14籃板，特納（MylesTurner）17投5中，得到17分8籃板，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）只有9分8助攻7籃板。

里拉德(右)上半場大爆發助公鹿搶下首勝。（美聯社）
里拉德(右)上半場大爆發助公鹿搶下首勝。（美聯社）

季後賽 哈利 字母

上一則

NFL／愛國者兩老撕破臉？期待比利契克再起

下一則

MLB／拿到大谷翔平第176轟球迷 人生首次進球場觀賽

延伸閱讀

NBA／里拉德個人秀轟35分 公鹿輕取溜馬系列賽首勝

NBA／里拉德個人秀轟35分 公鹿輕取溜馬系列賽首勝
NBA／金塊僅獲6次罰球照贏湖人 寫下季後賽罕見紀錄

NBA／金塊僅獲6次罰球照贏湖人 寫下季後賽罕見紀錄
NBA／公鹿大勝綠衫軍卻傷了字母哥 兩隊全場僅2罰

NBA／公鹿大勝綠衫軍卻傷了字母哥 兩隊全場僅2罰
NBA／全場只有2罰 公鹿大勝綠衫軍卻傷字母哥

NBA／全場只有2罰 公鹿大勝綠衫軍卻傷字母哥

熱門新聞

夏思凝。(取材自微博)

田徑／中國跨欄女神穿「超窄三角褲」比賽挨轟 教練團回應了

2024-04-16 06:57
道奇隊友表示始終相信大谷翔平的清白。(路透)

MLB／大谷翔平1舉動證明清白 道奇隊友：早知水原在搞鬼

2024-04-15 22:55
大谷翔平（左）與前翻譯水原一平。（中央社）

MLB／曾要大谷翔平配合演出 水原風波劇本越來越離奇

2024-04-14 07:51
田徑雜誌Citius Mag率先報導Nike設計的2024巴黎奧運美國代表隊制服，由於女選手賽服過於暴露，引來大量負評。(取自Instagram)

奧運田徑女選手服有如性感泳裝 運動員反彈：比賽還要擔心走光？

2024-04-14 20:54
山本由伸、大谷翔平。（路透）

MLB／大谷、達比修、山本熱聊15分鐘 日本球員只有他被排擠

2024-04-13 21:23
台灣男子體操好手李智凱（右）。左為教練林育信。（林育信提供）

被做掉？巴黎奧運機會渺茫 李智凱：燃燒殆盡時候到了

2024-04-19 23:05

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年