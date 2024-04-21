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NBA／里拉德個人秀轟35分 公鹿輕取溜馬系列賽首勝

中央社／台北22日電
里拉德(右)21日全場攻下35分。（路透）
里拉德(右)21日全場攻下35分。（路透）

儘管少了當家球星安特托昆博，但美國職籃NBA密爾瓦基公鹿21日仍在「0秒射手」里拉德全場35分帶領下，以109比94輕取印第安納溜馬，取得雙方季後賽首戰勝利。

公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因為小腿傷勢缺席了例行賽最後3場賽事，當時就評估歸期未定，因此今天僅由里拉德（Damian Lillard）單核帶隊。

主場作戰的公鹿開賽後就全看里拉德的個人秀，他單節轟下19分，締造NBA季後賽自從1997年以來的首節最高得分紀錄，如願幫助球隊建立起30比21的領先優勢。

里拉德的好表現也點燃全隊攻勢，第2節團隊21投13中，包括4記三分球，公鹿單節豪取39分，反觀溜馬依舊打鐵僅拿21分，半場結束公鹿就以69比42遙遙領先。

全場攻下35分的里拉德都是在上半場拿到的，儘管他下半場5投皆墨，但也不影響球隊勝敗，並且還締造了公鹿隊史季後賽的半場個人得分新高。

根據美國媒體ESPN報導，里拉德賽後受訪時表示，「我不覺得場上的一切取決於我，但我知道要表現得積極一點。」

里拉德強調，關鍵在於「定調」，「我們會和這支球隊交手很多次，所以得確定自己的定位，這就是季後賽。」

今年賽季從波特蘭拓荒者轉隊到公鹿的里拉德，是相隔2年後再度有季後賽可以打，「過去2年沒有進季後賽，假期提早了，這感覺真的很糟糕，因為沒有季後賽，所以夏天感覺特別長，我想我已經受夠了。」

季後賽 NBA 字母

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