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NBA季後賽／哈登28分領軍勝獨行俠 塞爾蒂克滅熱火

中央社／洛杉磯21日綜合外電報導
快艇21日在哈登（左）攻下28分的帶領下，109比97擊退獨行俠，在季後賽首輪贏得首戰。（歐新社）
快艇21日在哈登（左）攻下28分的帶領下，109比97擊退獨行俠，在季後賽首輪贏得首戰。（歐新社）

美國職籃NBA快艇21日在哈登攻下28分的帶領下，109比97擊退獨行俠，在季後賽首輪贏得首戰。塞爾蒂克則靠塔特姆大三元領軍，114比94擊敗熱火，同樣拿下季後賽首戰勝利。

洛杉磯快艇21日在沒有雷納德（Kawhi Leonard）的情況下迎戰達拉斯獨行俠，生涯兩度拿下NBA總冠軍賽最有價值球員（MVP）的他，因開過刀的右膝發炎，自3月31日起就「關機」至今。

哈登（James Harden）21日三分球11投6中攻下28分，並送出8次助攻，喬治（Paul George）貢獻22分，祖巴茨（Ivica Zubac）搶下季後賽生涯新高的20分，並抓下15個籃板，曼恩（Terance Mann）與替補的衛斯布魯克（Russell Westbrook）分別獲得13分。

快艇21日在三分線外出手36次進了18球，命中率高達5成，獨行俠的三分球則是33投10中，命中率僅3成03；兩隊在三分球上表現的差異，是分出勝負的一大關鍵。

獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）攻下全場最高33分，還抓下13個籃板，厄文（Kyrie Irving）也攻下31分，但其他球員表現乏善可陳，是他們吞敗的一大關鍵。

獨行俠上半場表現慘不忍睹，尤其次節只進兩球，僅得8分，讓快艇上半場打完就以56比30領先近30分；下半場獨行俠力圖振作，唐西奇、厄文合力拿下29分，但3節打完快艇仍以87比64領先，末節喬治的三分球讓快艇領先到本場比賽最高的29分，最後毫無懸念獲勝。

另一場季後賽首輪的比賽，波士頓塞爾蒂克在塔特姆（Jayson Tatum）獲得23分、10籃板、10助攻，搶下生涯在季後賽的首次「大三元」帶領下，擊退少了巴特勒（Jimmy Butler）的邁阿密熱火。

塞爾蒂克全隊6人得分達兩位數，除有大三元表現的塔特姆，懷特（Derrick White）也貢獻20分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、布朗（Jaylen Brown）分別貢獻18分、17分。

熱火除了巴特勒，羅齊爾（Terry Rozier）也因頸部傷勢高掛免戰牌，此役全隊得分最高的是獲24分的阿德巴約（Bam Adebayo），次高的是板凳出發的萊特（Delon Wright），他攻下17分，小賈奎斯（Jaime Jaquez Jr.）則有16分進帳。

快艇 季後賽 厄文

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