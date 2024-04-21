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NBA／尼克板凳天降奇兵 聯手哈特主場首戰擊退76人

中央社／紐約20日即時報導
麥克布萊德(左)板凳殺出拯救了尼克。（美聯社）
麥克布萊德(左)板凳殺出拯救了尼克。（美聯社）

美國職籃NBA東區季後賽首輪，第2種子紐約尼克在主場力克來犯的費城76人，比數111：104，其中尼克板凳麥克布萊德（Miles McBride） 拿下21分，加上哈特（Josh Hart）最後連抄帶投，可說是尼克本場獲勝關鍵。

今年NBA東區季後賽首輪由尼克迎戰擁有去年MVP安比德（Joel Embiid）的76人隊，安比德全場攻下29分並有8個籃板，馬克西（Tyrese Maxey）拿33分更是兩隊之冠，不過尼克隊5位球員得分達2位數，最後是以平均火力擊退對手。

這場比賽在最後1分44秒時仍是只有4分差距，不過尼克隊的哈特關鍵的3分球讓全隊擴大領先至7分，比賽最後進入犯規戰術階段，尼克擊退76人的反攻，在主場拿下季後賽首勝。

這場比賽上半場結束時是由尼克隊以58：46領先，76人的安比德雖有18分進帳，但尼克替補後衛麥克布萊德不遑多讓貢獻了16分，讓尼克維持領先。

比賽進入下半場，尼克隊的布朗森（Jalen Brunson）持續發動攻勢，但76人隊由射手馬克西領軍追擊，第3節終了前3分鐘將比數扳平，兩隊進入拉鋸。結果第4節初麥克布萊德又開始發威，他與哈特聯手將比數拉開，76人則是靠安比德與馬克西連投帶罰維持約3分差距，但最終仍是不敵。

尼克隊板凳除了麥克布萊德表現奇佳，鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也有13分貢獻，帶傷力扛安比德的羅賓森（Mitchell Robinson），30分鐘上場時間也繳出8分與12籃板的好表現。

尼克隊今年是以50勝32負的戰績成為東區第2種子，這是他們自2012-13賽季以來的最佳種子序和最好戰績。它自1999年以來就沒有進入過NBA總決賽；自2000年以來就沒有晉級過季後賽第二輪。

尼克目前陣中3名大將：布朗森、迪文森佐（Donte DiVincenzo）和哈特，構成了知名的維拉諾瓦（Villanova）三劍客，他們都是該校冠軍隊的成員。

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