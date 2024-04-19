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NBA／預告三巨頭解體？勇士小將談下季展望未提湯普森

體育新聞組／綜合報導
波傑姆斯基(右)有望入選年度新秀第一隊。左為柯瑞。（美聯社）
波傑姆斯基(右)有望入選年度新秀第一隊。左為柯瑞。（美聯社）

勇士隊在附加賽遭淘汰，球隊邁向換血、重整已是現在進行式，今年打出亮眼表現的新人波傑姆斯基（Brandin Podziemski）談及對下季的期許，他表示希望能承擔起更吃重的角色，但發言沒提到湯普森（Klay Thompson）引起網友討論。

去年格林（Draymond Green）獲得4年1億美金元續約，本季另一名4冠老臣湯普森談續約據傳也要價不斐，若沒有太大異動，勇士來年依舊團隊薪資依舊高昂，在自由市場上補強並不容易，不過本季許多年輕球員展現進度幅度，下季有望在輪替占有一席之地。

由於保羅（Chris Paul）下賽季3000萬的薪水為全額非保障，勇士休賽季有高機率會將他裁掉，可以預料波傑姆斯基明年在板凳端會負起更多責任，而他在受訪時也提及這點：「我的角色會更加吃重，持球時間也會提升，我希望能打得更有效率，努力減輕柯瑞（Stephen Curry）及格林肩上的負擔。」

值得一提的是波傑姆斯基這段發言並沒有提到將成為自由身的湯普森，讓網友抓語病大作文章，認為他可能是不看好勇士簽回這名奪冠老臣，先預告勇士三巨頭將解體。

勇士 柯瑞

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