WNBA／克拉克無懸念當狀元 年薪僅7.6萬 網：比哈登罰款還少

WNBA選秀狀元克拉克。（美聯社）

WNBA15日舉辦選秀大會，風靡全美的巨星克拉克（Caitlin Clark）毫無懸念成為選秀狀元，勇士 球星柯瑞 （Stephen Curry）的乾妹妹布琳克（Cameron Brink）成為榜眼。

克拉克將加盟印第安納狂熱隊（Indiana Fever），她效力愛荷華大學期間，場均31.6分8.9助攻，兩項數據都是全美第一，還打破NCAA 歷史總得分紀錄。克拉克的好表現吸引大量球迷關注，三月瘋冠軍賽愛荷華大學對上南卡羅來納大學，吸引破紀錄的1870萬人觀看，創2019年以來所有籃球比賽收視最高紀錄。

雖然克拉克應該能靠廣告代言獲得不少收入，但她在WNBA首年薪水預計只有約7.6萬美元，網友們紛紛調侃，「比哈登（James Harden）說莫雷（Daryl Morey）是騙子的罰款（10萬美元）還少」、「比戈貝爾（Rudy Gobert）做數錢動作的罰款（10萬美元）還少」、「只比印第安納州薪資中位數高2萬美元」。