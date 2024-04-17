我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報告曝「北韓生產病毒和細菌」 研發毒筆傳播致命疾病

北京半馬奪冠者何杰遭調查 非洲選手自稱「領跑員」

NBA／威廉斯飆40分卻傷退 湖人進季後賽 首輪迎戰金塊

記者劉肇育／綜合報導
威廉森（右）狂轟40分帶領鵜鶘一度逼近湖人，可惜關鍵時刻傷退。（美聯社）
威廉森（右）狂轟40分帶領鵜鶘一度逼近湖人，可惜關鍵時刻傷退。（美聯社）

NBA西區附加賽在16日點燃戰火，首場比賽由西區第7、8名的鵜鶘與湖人交手，儘管鵜鶘本場比賽在威廉森（Zion Williamson）猛轟40分領軍下一度在第四節扳平戰局，但比賽最後3分鐘傷退離場，讓湖人最終以110：106搶下西區第7種子晉級季後賽

鵜鶘與湖人16日在附加賽爭奪西區季後賽第7種子席次，上半場兩隊展開激烈對抗，首節鵜鶘威廉森展現高效率進攻，單節6次出手命中5球拿下10分，帶領鵜鶘單節拿下34分，不過湖人後衛羅素（D'Angelo Russell）首節同樣手感火燙，第一節就投進3顆三分球進帳13分，幫助開賽慢熱的湖人緊咬比分。

第二節湖人外線砲火全開，加上詹姆斯（LeBron James）在熱機完畢後也挺身接管戰局，在第二節後段帶領湖人打出一波13：0的攻勢，取得上半場最大差距的14分領先，但威廉森在第二節槍響前完成一記壓哨高拋上籃，幫助鵜鶘在中場休息前以50：60追到10分差距，上半場打完湖人詹姆斯、羅素各拿下15分，鵜鶘則以威廉森20分表現最佳。

易籃後，湖人在八村壘與里夫斯（Austin Reaves）加入搶分行列下，一度取得18分領先，但威廉森也持續上半場的火燙手感，第三節結束前幫助鵜鶘追到7分差距。

本賽季鵜鶘在前三節打完落後的情況下還未曾逆轉拿下過勝利，但第四節仍是靠著墨菲（Trey Murphy III）與艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）的連續三分球命中，以及威廉森空中接力灌籃得手，在比賽最後3分53秒一度扳平戰局；但在比賽最後3分鐘時，全場已經進帳40分的鵜鶘威廉森卻發生傷退的狀況，離場前他低頭將毛巾怒甩到地上，顯得相當沮喪。

而湖人也靠著羅素在比賽最後50秒的三分球命中，再度取得4分領先，鵜鶘麥凱倫（C.J. McCollum）在關鍵時刻挺身而出連拿4分，幫助鵜鶘在比賽最後11秒追到2分差距，不過里夫斯與戴維斯接下來4罰俱中，最終湖人也以4分差距險勝鵜鶘，晉級季後賽。

湖人先發5人得分皆上雙，其中詹姆斯拿下23分9籃板9助攻，戴維斯20分15籃板，羅素則是砍進5顆三分球拿下21分，至於鵜鶘則以威廉森40分最佳。

湖人在本場比賽險勝鵜鶘後，也取得西區季後賽第7種子，並將在首輪遭遇衛冕軍金塊，至於輸球的鵜鶘則將等待國王與勇士之戰的勝方出爐後，與之爭奪西區最後一張季後賽門票。

詹姆斯（右）拿下23分9籃板9助攻，率湖人驚險擊敗鵜鶘。（美聯社）
詹姆斯（右）拿下23分9籃板9助攻，率湖人驚險擊敗鵜鶘。（美聯社）

湖人 季後賽 勇士

上一則

WNBA／克拉克無懸念當狀元 年薪僅7.6萬 網：比哈登罰款還少

下一則

NBA／「灌籃王」葛里芬宣布高掛球鞋 曾在快艇創造空拋之城

延伸閱讀

NBA／湖人首輪將再戰金塊 詹姆斯：我們都知道有多難

NBA／湖人首輪將再戰金塊 詹姆斯：我們都知道有多難
NBA／鵜鶘威廉斯飆40分卻傷退 湖人晉級首輪迎戰金塊

NBA／鵜鶘威廉斯飆40分卻傷退 湖人晉級首輪迎戰金塊
聯準會戴利稱降息並不迫切 威廉斯仍預料今年會降息

聯準會戴利稱降息並不迫切 威廉斯仍預料今年會降息
NBA／拿肥約沒表現…威廉斯執教活塞 刷新最慘戰績

NBA／拿肥約沒表現…威廉斯執教活塞 刷新最慘戰績

熱門新聞

夏思凝。(取材自微博)

田徑／中國跨欄女神穿「超窄三角褲」比賽挨轟 教練團回應了

2024-04-16 06:57
大谷翔平（左）與前翻譯水原一平。（中央社）

MLB／曾要大谷翔平配合演出 水原風波劇本越來越離奇

2024-04-14 07:51
道奇隊友表示始終相信大谷翔平的清白。(路透)

MLB／大谷翔平1舉動證明清白 道奇隊友：早知水原在搞鬼

2024-04-15 22:55
田徑雜誌Citius Mag率先報導Nike設計的2024巴黎奧運美國代表隊制服，由於女選手賽服過於暴露，引來大量負評。(取自Instagram)

奧運田徑女選手服有如性感泳裝 運動員反彈：比賽還要擔心走光？

2024-04-14 20:54
山本由伸、大谷翔平。（路透）

MLB／大谷、達比修、山本熱聊15分鐘 日本球員只有他被排擠

2024-04-13 21:23
福原愛。(中央社)

桌球／與江宏傑和解無用 福原愛爭奧運球評遭另一女神取代

2024-04-10 03:48

超人氣

更多 >
「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認
1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…
鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩
王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出
洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈

洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈