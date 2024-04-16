我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

NBA／格林稱勇士與國王看透彼此 柯爾談附加賽老神在在

記者劉肇育／即時報導
格林。（路透）
格林。（路透）

NBA西區附加賽將在明天點燃戰火，其中勇士隊與湖人隊兩支昔日聯盟強權將分別對上國王隊與鵜鶘隊，其中勇士與國王上賽季季後賽就在首輪打了7場才分出勝負，讓勇士前鋒格林（Draymond Green）直言，16日的比賽將會如同去年的那場搶七大戰。

以西區第9、10名晉級附加賽的國王與勇士將在明天交手，勝隊將再與湖人和鵜鶘之戰敗隊爭奪西區季後賽第8種子席位，必須要連過兩關才能取得季後賽末班車車票。

對於與國王交手的舞台從去年的首輪移至附加賽，勇士前鋒格林也直言，兩隊對於彼此都已經相當熟悉，一場苦戰在所難免，「我們都相當熟悉彼此，去年我們就打了7場系列賽，如果我知道去年我們要打那麼久，我可能會在沙加緬度先買一間房子住下來。明天比賽大家都會知道是什麼樣的激烈程度，就如同去年的搶七大戰，我們很清楚他們的戰術，他們也同樣如此。」

不過勇士與國王在附加賽前都傳出傷情，也讓格林直言兩隊都會有一些不同的打法，尤其國王在少了蒙克（Malik Monk）與赫爾特（Kevin Huerter）兩名射手後，預計將會由艾利斯（Keon Ellis）頂替上陣，打法勢必有所不同。

而勇士主帥柯爾（Steve Kerr）對於球隊將繼2021年後再度參與附加賽，則是顯得老神在在，「我們本季客場表現非常好，陣中還有很多具有冠軍經驗的球員，以及向保羅（Chris Paul）這樣的老將，他們對於客場作戰毫無畏懼。」

勇士 季後賽 湖人

上一則

NBA／獲同行票選年度最佳教練 雷霆教頭將光環留給球員

下一則

場邊人語／馬刺留痕 車城遺恨

延伸閱讀

細數罪狀 眾院共和黨罷黜議長聲又起

細數罪狀 眾院共和黨罷黜議長聲又起
MLB／大聯盟新球衣又出包 老虎球員滑回本壘褲子誇張破洞

MLB／大聯盟新球衣又出包 老虎球員滑回本壘褲子誇張破洞
NBA／唐西奇「大三元」擋不下勇士 獨行俠7連勝告終

NBA／唐西奇「大三元」擋不下勇士 獨行俠7連勝告終
NBA／開賽打不到4分鐘 格林就被趕出場 柯瑞都搖頭

NBA／開賽打不到4分鐘 格林就被趕出場 柯瑞都搖頭

熱門新聞

大谷翔平（左）與前翻譯水原一平。（中央社）

MLB／曾要大谷翔平配合演出 水原風波劇本越來越離奇

2024-04-14 07:51
山本由伸、大谷翔平。（路透）

MLB／大谷、達比修、山本熱聊15分鐘 日本球員只有他被排擠

2024-04-13 21:23
福原愛。(中央社)

桌球／與江宏傑和解無用 福原愛爭奧運球評遭另一女神取代

2024-04-10 03:48
聯邦檢察官今以詐欺罪起訴棒球明星大谷翔平（左）的前翻譯水原一平（右），指控水原竊取大谷帳戶金額超過1600萬美元償還賭債，在這案件中大谷視為被害人。路透

水原一平遭詐欺罪起訴 數千則通話紀錄還原他如何偷走大谷1600萬

2024-04-11 18:08
大谷翔平。(路透)

水原竊取1600萬多誇張？大谷10年賺不到、可買下一支中職球隊

2024-04-11 22:25
克拉克7日冠軍戰首節就轟下13分、全場攻下30分。（路透）

NCAA／悲情「女柯瑞」 克拉克冠軍戰轟30分但仍沒摘冠

2024-04-07 19:14

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家