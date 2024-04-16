NCAA歷史得分居冠 「女柯瑞」克拉克加入WNBA狂熱隊

美國女籃超級新人克拉克（左），15日正式以狀元加盟印第安納狂熱。(路透)

在全美大學體育聯盟（NCAA ）女籃屢創紀錄的閃亮球星克拉克投入美國女子職籃WNBA選秀，15日被印第安納狂熱（Indiana Fever）以首輪第1順位的「狀元籤」選上。

克拉克（Caitlin Clark）接受運動頻道ESPN採訪時笑著說：「選秀會前，我有點焦慮。從大二起，我就一直夢想著這一刻…把這看得比任何事還重要。」

握有首輪第2順位「榜眼籤」的洛杉磯火花（Los Angeles Sparks）選進史丹福大學（Stanford University）的布林克（Cameron Brink）；南卡羅來納大學（University of South Carolina）的卡多索 （Kamilla Cardoso）被芝加哥天空（Chicago Sky）以首輪第3順位「探花籤」選上。

美國女籃超級新人克拉克。(路透)

身高約182.9公分的後衛克拉克出生於愛阿華州（Iowa）狄蒙市（Des Moines），曾兩度獲選為全美年度最佳球員，大學生涯一共拿下3951分，是NCAA一級男、女籃史上總得分最高紀錄。克拉克率愛阿華大學（University of Iowa）連兩季打進NCAA一級女籃冠軍賽，創下隊史紀錄。

克拉克標誌性的超大號3分球、精彩的助攻和進攻火力，在主、客場都吸引大批觀眾目光，也打破電視、串流平台等許多媒體收視紀錄。她在大學最後一年平均每場比賽攻下31.6分，大學生涯平均得分達到28.4分。

克拉克的肖像被印在早餐穀片盒子上，也出現在北美汽車保險公司State Farm的廣告中。她上周末還上了美國老牌深夜綜藝節目「周六夜現場」（Saturday Night Live）。如今，克拉克眼前有著最大的挑戰，也是絕佳的機會。

克拉克說：「這是我努力得來的，這也是為什麼我如此自豪。」

自2016年傳奇球星凱欽絲（Tamika Catchings）在隊上的最後一季後，狂熱就再也沒有打進季後賽 。但隨著克拉克將與去年選秀狀元鮑斯頓（Aliyah Boston）攜手，這一對代表新一代力量的組合，似乎有望在未來數年改變球隊，甚至整個聯盟。

狂熱於2012年拿下WNBA總冠軍，但自凱欽絲退休 後始終表現不佳，儘管過去7次選秀，每次都有樂透選秀權，勝率卻是2017年球季以來全聯盟最差勁。

上個球季，狂熱隊史首名選秀狀元鮑斯頓出現進步的跡象。狂熱共拿下13勝，追平凱欽絲退休後的最佳紀錄。如今克拉克加入，狂熱似乎有機會擺脫WNBA至今最長的「季後賽荒」。

克拉克是NCAA史上唯一生涯總得分超過3000分且總助攻超過1000次的一級女籃球員，她加入狂熱後，將與年度最佳新秀獎得主鮑斯頓和球隊2022年在樂透選秀區帶回的史密斯（NaLyssa Smith）合作。

過去在愛阿華，克拉克與齊納諾（Monika Czinano）、斯圖爾克（Hannah Stuelke）培養出極佳的化學效應，她未來與鮑斯頓、史密斯建立的連線，將是狂熱隊球迷一大關注焦點。

克拉克加入狂熱後，也將與兩名老將後衛共同分攤後場工作，分別是NCAA一級女籃生涯總得分排名第4、WNBA上季最強3分球射手密契爾（Kelsey Mitchell），以及回歸隊上的惠勒（Erica Wheeler）。