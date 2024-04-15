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NBA／魔術、溜馬衝進季後賽 76人、熱火強碰附加賽

記者蔡佳霖／綜合報導
布朗森持續大爆發，帶領尼克搶下東區第2名。（路透）
布朗森持續大爆發，帶領尼克搶下東區第2名。（路透）

例行賽進入最終戰，東區魔術以25分之差痛宰沒有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐鎮的公鹿，溜馬大勝老鷹42分，即使76人碾壓籃網用一波8連勝收尾，三隊仍維持原先的排名順序，魔術和溜馬搶下第5、6名，76人只能和熱火在附加賽對決，爭取第7名的資格。

按照規則，在三隊戰績相同的情況下，魔術以東南組龍頭身分排名居前，而76人例行賽面對溜馬僅1勝2敗，因此無緣搶進東區前6。

另一方面，布朗森（Jalen Brunson）狂攻40分8籃板7助攻，本季第11次破40分，隊史僅次金恩（Bernard King）的13次，帶領尼克在延長賽1分險勝公牛，加上騎士不敵黃蜂，排名躍居東區第2，將在首輪等待76人與熱火的勝隊。

落居第3的公鹿首輪將對上第6名的溜馬，雙方例行賽交手5次，溜馬取得4勝1敗的優勢，有機會演出逆襲戲碼。第4名的騎士則會強碰寫下2010-11年以來最佳戰績的魔術，雙方例行賽交手各取得2勝。

除了76人要和熱火進行搶東區第7的附加賽外，公牛也要和老鷹先打一場，勝者將和上述落敗一方爭取東區最後一張季後賽門票，將面對本季戰績獨走、豪取64勝的塞爾蒂克。

東西區例行賽排名 (體育新聞組／整理)
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