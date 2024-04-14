NBA／詹姆斯大三元湖人鎖定第8 鵜鶘免打附加賽夢碎

詹姆斯（中）14日搶下28分、11籃板、17助攻，個人本季第5次大三元。（路透）

詹姆斯（LeBron James）14日交出大三元成績單，率NBA湖人 124：108擊敗鵜鶘，此役贏球的湖人鎖定西區第8種子的位置，鵜鶘則在自己輸球、太陽獲勝的情況下排名西區第7，無法免打附加賽。

本季是詹姆斯NBA生涯第21個球季，他老當益壯，此役搶下28分、11籃板、17助攻，個人本季第5次大三元，還有5次抄截進帳。戴維斯（Anthony Davis）為洛杉磯湖人貢獻30分、11籃板的雙十成績，里夫斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell）分別攻下20分、19分。

這場比賽湖人贏、紐奧良鵜鶘輸，加上鳳凰城太陽靠比爾（Bradley Beal）砍下36分，以125：106擊敗明尼蘇達灰狼後，鵜鶘、湖人確定排在西區第7、第8名，兩隊接下來將在附加賽再度交鋒。

勝隊可以西區第7種子身分挺進季後賽 ，與第2種子丹佛金塊拚晉級；敗隊將與第9、第10名的沙加緬度國王與金州勇士之戰的勝隊爭奪西區最後一張季後賽門票，獲季後賽入場券的那隊，將以第8種子身分，與第一種子奧克拉荷馬雷霆搶晉級的資格。

麥凱倫（CJ McCollum）攻下鵜鶘最高的25分，瓊斯（Herbert Jones）則有18分進帳；因膝傷缺期12場比賽後復出的英格倫（Brandon Ingram）獲得13分，本季平均每場比賽可搶下23分的威廉森（Zion Williamson），此役受限於詹姆斯的防守只得12分。