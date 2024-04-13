我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

德外長：伊朗無人機導彈襲擊以色列 恐使整個中東大亂

NBA／馬刺砸金塊 西區龍頭難產 波波維奇：溫班亞瑪果然有料

中央社／洛杉磯12日綜合外電報導
溫班亞瑪（右二）12日豪奪34分。(路透)
溫班亞瑪（右二）12日豪奪34分。(路透)

NBA聖安東尼奧馬刺超級新人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）12日豪奪34分，率馬刺克服雙位數落後最終121比120逆轉擊敗丹佛金塊，讓西區龍頭繼續渾沌。

中央社引述法新社報導，馬刺本季傷兵累累拖垮戰績，然而這名20歲的法國籍新星12日繳出34分12籃板5助攻2阻攻的全能數據，再次彰顯他是聯盟自詹姆斯（LeBron James）後又一超級天才。

馬刺到第3節之初還一度落後達23分，最後卻上演驚天逆襲，樂壞老教頭波波維奇（Gregg Popovich）。

波波維奇賽後談到子弟兵時說：「真為他們感到驕傲，他們打出超棒的下半場，整季都展現這種不放棄精神。我們有許多人沒法上陣，卻也有很多人跳出來；溫班亞瑪果然有料，做出許多絕佳貢獻，但若非每個人都拚了，我們也不可能辦到。」

金塊莫瑞（Jamal Murray）35分、約基奇（Nikola Jokic）22分，賽前金塊若能將本季僅剩的2場例行賽都拿下，西區龍頭就能到手，但意外敗給西區墊底爐主馬刺，讓戰情益發撲朔迷離，得拚到14日例行賽最後一天方能見分曉。

目前金塊56勝25敗在西區與奧克拉荷馬雷霆、明尼蘇達灰狼戰績相同。

馬刺

上一則

NBA／76人揭幕「戰神」招牌運球過人雕像 尺寸太小遭批評

延伸閱讀

NBA／柯瑞末節16分反撲未果 勇士輸鵜鶘仍能爭第8

NBA／柯瑞末節16分反撲未果 勇士輸鵜鶘仍能爭第8
NBA／詹姆斯關鍵抄截反扣 湖人險勝灰熊短暫升第8名

NBA／詹姆斯關鍵抄截反扣 湖人險勝灰熊短暫升第8名
NBA／西區龍頭爭霸戰 金塊約柯奇狂砍41分擒殺灰狼

NBA／西區龍頭爭霸戰 金塊約柯奇狂砍41分擒殺灰狼
NBA／約柯奇大三元穆雷回歸助陣 金塊痛宰老鷹重回西區龍頭

NBA／約柯奇大三元穆雷回歸助陣 金塊痛宰老鷹重回西區龍頭

熱門新聞

克拉克7日冠軍戰首節就轟下13分、全場攻下30分。（路透）

NCAA／悲情「女柯瑞」 克拉克冠軍戰轟30分但仍沒摘冠

2024-04-07 19:14
大谷翔平。（路透）

MLB／大谷道奇首轟球爭議落幕 補償球迷簽名簽到飽

2024-04-06 01:00
福原愛。(中央社)

桌球／與江宏傑和解無用 福原愛爭奧運球評遭另一女神取代

2024-04-10 03:48
大聯盟官方把史特拉斯堡列入退休名單。（路透）

MLB／ 國民隊「天才小史」確定退休 7年2.45億元只投528球

2024-04-06 21:54
聯邦檢察官今以詐欺罪起訴棒球明星大谷翔平（左）的前翻譯水原一平（右），指控水原竊取大谷帳戶金額超過1600萬美元償還賭債，在這案件中大谷視為被害人。路透

水原一平遭詐欺罪起訴 數千則通話紀錄還原他如何偷走大谷1600萬

2024-04-11 18:08
大谷翔平。(路透)

水原竊取1600萬多誇張？大谷10年賺不到、可買下一支中職球隊

2024-04-11 22:25

超人氣

更多 >
獸醫警告「這狗長大會很跩」 他忘餵飯見金毛表情終於懂了

獸醫警告「這狗長大會很跩」 他忘餵飯見金毛表情終於懂了
當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶
4星座善良但不容欺負 巨蟹遇霸凌怒反擊、他們不許尊嚴被踐踏

4星座善良但不容欺負 巨蟹遇霸凌怒反擊、他們不許尊嚴被踐踏
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次