NBA／詹姆斯關鍵抄截反扣 湖人險勝灰熊短暫升第8名

詹姆斯（LeBron James）。(路透)

西區排名第10名的湖人 隊在12日與灰熊隊之戰，靠著詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）聯手攻下73分，其中包括詹姆斯在倒數5.2秒的抄截快攻反扣，最終就以123：120擊敗灰熊，在國王隊 與勇士 隊今天比賽尚未打完的情況下，暫時登上西區第8名。

LEBRON JAMES ICES THE GAME WITH A REVERSE WINDMILL. THE MF 🐐 pic.twitter.com/2YE6HXxCKu — Lakers Lead (@LakersLead) 2024年4月13日

面對已經提前為下賽季做準備的灰熊，湖人仍是背負著不能輸球的壓力，希望能夠力拚西區第8名位置，不過灰熊年輕陣容卻帶給湖人相當大的威脅，先發5人中有4人得分在23分以上，其中又以年僅19歲的二輪新秀傑克森（GG Jackson）攻下31分表現最佳。

除了傑克森外，灰熊拉拉維亞（Jake LaRavia）、古德溫（Jordan Goodwin）和小皮本（Scotty Pippen Jr.）3名不到25歲的年輕好手也攜手攻下79分，整場比賽緊咬湖人不放。

不過老經驗的湖人也在雙星詹姆斯和戴維斯領軍下擋下對手反撲，尤其是在第四節最後1分鐘灰熊靠著拉拉維亞的罰球取得領先後，詹姆斯先是在倒數44秒投進超前分，隨後又在比賽最後5.2秒抄截成功後上演一次拉竿反扣美技，幫助湖人最終以3分差距險勝，戰績一度躍居第8名。

湖人本場比賽以戴維斯攻下36分14籃板5助攻與詹姆斯拿下37分9籃板5助攻表現最佳，其中詹姆斯在本場比賽20投13中後，生涯累積投籃未命中數已經來到1萬4467次，距離超越歷史「打鐵王」、已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）僅差最後15次，至於他本場比賽罰球11投8中，生涯罰球總命中次數來到8384顆則是超越布萊恩登上史上第3名。