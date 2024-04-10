我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

NBA／建議湖人騎士交易 皮爾斯：讓詹姆斯父子退役巡迴

記者劉肇育／即時報導
退役球星皮爾斯。(路透)
退役球星皮爾斯。(路透)

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）日前宣布投入NBA選秀會，不少人都期待父子聯手的畫面能在下賽季上演，退役球星皮爾斯（Paul Pierce）就提議，假使湖人今年季後早早就遭到淘汰，應該送出詹姆斯換回騎士隊米契爾（Donovan Mitchell），並讓詹姆斯父子能夠攜手在家鄉進行退役巡迴。

39歲的詹姆斯過去幾年來不斷釋出希望與兒子布朗尼同隊打球的訊息，這也讓布朗尼宣布投入選秀後，是否牽動詹姆斯的未來動向備受關注；皮爾斯日前透露，布朗尼之所以會選在大一球季打完就投入選秀，主因是詹姆斯已經產生「退意」，希望能夠盡快完成父子連線的夢想。

皮爾斯今天再度在錄製節目時提出大膽的提案，假使湖人在附加賽就出局，應該考慮與騎士進行詹姆斯換米契爾的交易案，讓詹姆斯回到家鄉球隊結束生涯，如果騎士願意，更能透過選秀選入布朗尼，讓父子倆一起進行詹姆斯的退役巡演。

另一方面米契爾顯然也對留在騎士興致缺缺，湖人也確實對於招攬他表達過興趣，不過除了詹姆斯外，湖人恐必須貼上不少未來選秀權作為交易籌碼。

湖人 NBA

上一則

NCAA／康乃狄克連霸 普度周志豪繳37分、隊史首冠夢碎

下一則

MLB／大谷沒開轟 前14戰敲12支長打照寫道奇百年紀錄

延伸閱讀

密州高中校園4死槍案 法官判處槍手雙親監禁10到15年

密州高中校園4死槍案 法官判處槍手雙親監禁10到15年
柏克萊市議員特別選舉 信使報力挺詹姆斯張

柏克萊市議員特別選舉 信使報力挺詹姆斯張
NBA／詹姆斯休兵、戴維斯傷退 灰狼單節轟46分擊倒湖人

NBA／詹姆斯休兵、戴維斯傷退 灰狼單節轟46分擊倒湖人
NBA／戴維斯、詹姆斯聯手對騎士 湖人10戰拿9勝 升上西區第8

NBA／戴維斯、詹姆斯聯手對騎士 湖人10戰拿9勝 升上西區第8

熱門新聞

大谷翔平。（路透）

MLB／大谷道奇首轟球爭議落幕 補償球迷簽名簽到飽

2024-04-06 01:00
克拉克7日冠軍戰首節就轟下13分、全場攻下30分。（路透）

NCAA／悲情「女柯瑞」 克拉克冠軍戰轟30分但仍沒摘冠

2024-04-07 19:14

馬克宏面前糗摔落板 法跳水選手自我解嘲被讚爆

2024-04-05 13:48
接到大谷本季首轟球的女球迷，控訴遭道奇球團施壓才輕易歸還這球。（路透）

大谷首轟球怎換回？女球迷控道奇來硬的：無選擇餘地

2024-04-04 22:30
大聯盟官方把史特拉斯堡列入退休名單。（路透）

MLB／ 國民隊「天才小史」確定退休 7年2.45億元只投528球

2024-04-06 21:54
愛阿華大學「女柯瑞」克拉克。(路透)

NCAA／「女柯瑞」克拉克魅力燒全美 4強收視率再創紀錄

2024-04-07 03:45

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡