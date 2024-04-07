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NCAA／菜鳥砍下21分 康乃狄克闖冠軍戰 對決普度大學

中央社／亞利桑納州格倫代爾6日綜合外電報導
康乃狄克大學6日以86比72擊敗阿拉巴馬大學，闖進冠軍戰。（路透）
康乃狄克大學6日以86比72擊敗阿拉巴馬大學，闖進冠軍戰。（路透）

NCAA一級男籃衛冕軍康乃狄克大學6日在防守端及時壓制對手，並靠大一菜鳥卡瑟爾攻下全隊最高21分，以86比72擊敗阿拉巴馬大學闖進冠軍戰。

此役之前，全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽東區頭號種子康乃狄克大學（University of Connecticut）在「三月瘋」（March Madness）表現亮眼，尤其在「菁英8強」（Elite Eight）賽中，靠一波30比0的攻勢痛擊伊利諾大學（University of Illinois）更為驚人。

阿拉巴馬大學（University of Alabama）在「菁英8強」砍進16記三分彈，6日上半場在三分線外也有11投8中的表現，但康乃狄克6日沒在比賽中被阿拉巴馬手感火燙的三分球攻勢打傻，上半場仍以44比40取得微幅領先。

下半場康乃狄克鎖死阿拉巴馬進攻，讓他們一度在5分鐘內沒有任何進球，最終拿下勝利，繼續朝衛冕冠軍的目標邁進。

康乃狄克此役的先發五虎得分都破10，除了卡瑟爾（Stephon Castle）有初生之犢不畏虎的表現，長人柯林根（Donovan Clingan）也有18分、4阻攻的表現，卡拉班（Alex Karaban）和史賓塞（Cam Spencer）各獲14分，紐敦（Tristen Newton）也有12分進帳。

接下來的冠軍戰，康乃狄克將面對有華裔中鋒周志豪（Zach Edey）的普度大學（Purdue University）。

康乃狄克總教練赫爾利（Dan Hurley）表示，「兩大強權的對戰，我認為對大學籃球來說實在是太好了」。他說：「康乃狄克和普度顯然是近兩年全美最強的球隊，週一（8日）讓這兩支強隊對決，對大學籃球來說真的太棒了。」

若康乃狄克能擊敗普度，將成為於2006、2007年完成2連霸的佛羅里達大學（University of Florida）之後，首支能成功衛冕的球隊。

柯林根說：「感覺很棒，但任務還沒達成。」

此役阿拉巴馬以攻下24分的西爾斯（Mark Sears）表現最佳，尼爾森（Grant Nelson）有19分、15籃板的成績，艾斯特拉達（Aaron Estrada） 則是拿下13分。

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