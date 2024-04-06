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NCAA／華裔周志豪繳雙十 普度大學隊史首冠差1勝

中央社／格倫代爾6日綜合外電報導
普度大學中鋒周志豪（右）6日在北卡州大比賽搶下20分12籃板的「雙十」。（路透）
普度大學中鋒周志豪（右）6日在北卡州大比賽搶下20分12籃板的「雙十」。（路透）

靠著有華人血統的中鋒周志豪（Zach Edey）搶下20分12籃板的「雙十」成績，普度63比50為北卡州大的灰姑娘傳奇畫上句點，只差1勝就能奪下隊史首座NCAA一擊男籃冠軍。

全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽南區第11種子北卡羅來納州立大學（North Carolina State University）今天緊盯中西區頭號種子普度大學（Purdue University）明星中鋒周志豪（Zach Edey），讓他在場上的40分鐘都沒有輕鬆打的機會，但周志豪在與小勃恩斯（DJ Burns Jr.）的對位競爭上仍居主導地位。

周志豪此役獲得本季第29次「雙十」，但今天他要在禁區內得分十分困難，此役北卡州大有8次抄截，大多數是在防守周志豪時把球撥掉。

在防守周志豪上，小勃恩斯做得不錯，米道布魯克斯（Ben Middlebrooks）守得更好，但周志豪實在太難對付。周志豪在禁區威力十足，有兩次阻攻，且對手受限於他，投籃命中率被壓低到3成68。

普度率先闖進8日進行的冠軍賽，對手將是阿拉巴馬大學（University of Alabama）與康乃狄克大學（University of Connecticut）之戰的勝方。

普度第2得分點史密斯（Braden Smith）今天手感不佳，9次出手僅命中一記三分球，拿下3分8籃板、6助攻，但靠周志豪的「雙十」演出，瓊斯（Lance Jones）、羅伊爾（Fletcher Loyer）分別拿下14分、11分，球隊仍足以勝出。

北卡州大在此役的下半場手感急凍，多次空檔投籃也都無法進球，命中率僅2成86，是最終失去抵抗力的關鍵原因。

北卡州大總教練奇茲（Kevin Keatts）說：「最大的差別在於，一些我們通常會進的球，這場比賽都沒有投進。」

霍恩（DJ Horne）此役包括三分球8投2中在內，21次出手命中8球，拿下北卡州大最高的20分，板凳出發的泰勒（Jayden Taylor）進帳11分，已是該隊得分第2高。

北卡羅來納州 NCAA 華人

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