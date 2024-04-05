我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H-1B、綠卡新增庇護費 律師：移民局缺錢、貪婪

聖谷99美分店關閉清倉甩賣 華人追憶「撿漏好物」

NBA／布朗尼宣布投入選秀 須取得許可才能參加聯合試訓

記者劉肇育／即時報導
NBA球星詹姆斯之子布朗尼（右），宣布正式投入NBA選秀並將保留大學學籍。(路透)
NBA球星詹姆斯之子布朗尼（右），宣布正式投入NBA選秀並將保留大學學籍。(路透)

NBA球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）今天在個人社群上宣布正式投入NBA選秀並將保留大學學籍，不過在參加5月的聯合試訓之前，布朗尼將必須取得NBA體能競賽小組的評估和批准報告，才得以參加試訓和進行選秀。

因為父親身份以及同樣走上籃球路，讓布朗尼從小就受到外界的放大檢視，而去年就讀南加州大學後，他一度被寄予厚望，不過在7月一次練球過程中因為突然失去知覺以及心臟驟停事件，導致布朗尼在大一賽季的發揮空間受限，本季平均上場19分鐘拿下4.8分、2.8籃板、2.1助攻。

不過早早就將目標訂在NBA舞台的布朗尼，仍在今天於個人社群宣布正式投入NBA選秀會，且將會保留大學學籍，「這一年對於我來說有不少起伏，但作為一個男人、學生和球員我都成長許多，我決定將參加NBA選秀，同時保留我的大學資格，也即將進入NCAA的轉校程序，感謝南加大帶給我菜鳥球季令人驚喜的經驗，也謝謝家人、朋友、醫生、教練與球迷的支持。」

礙於去年心臟驟停事件，讓布朗尼在5月參加選秀聯合試訓前，必須取得NBA體能與競賽小組的參加許可，才能算是正式投入NBA選秀。

儘管大一賽季的表現並不突出，甚至不被認為具備挑戰NBA的能力，但外界大多也認為布朗尼仍可望在選秀會中雀屏中選，甚至是完成與父親為同一支球隊效力的夢想。

NBA 南加大 加州大學

上一則

死忠小熊迷扔回大谷全壘打球不後悔 笑稱只在意這事

延伸閱讀

NBA／哈登寫生涯重要數據里程碑 史上僅4人達成

NBA／哈登寫生涯重要數據里程碑 史上僅4人達成
NBA／湯普森、柯瑞聯手砍58分 勇士6連勝 火箭被壓著打

NBA／湯普森、柯瑞聯手砍58分 勇士6連勝 火箭被壓著打
NBA／布朗森、哈特聯手飆66分 尼克拉尾盤逆轉國王

NBA／布朗森、哈特聯手飆66分 尼克拉尾盤逆轉國王
NBA／尼克藍道右肩決定開刀 賽季提前報銷

NBA／尼克藍道右肩決定開刀 賽季提前報銷

熱門新聞

鬼才教頭麥登（Joe Maddon）認為水原涉賭其中有太多難以理解之處。（路透社）

鬼才教頭麥登不信大谷會賭：他根本不在乎錢，錢會自己來

2024-03-29 23:35

馬克宏面前糗摔落板 法跳水選手自我解嘲被讚爆

2024-04-05 13:48
接到大谷本季首轟球的女球迷，控訴遭道奇球團施壓才輕易歸還這球。（路透）

大谷首轟球怎換回？女球迷控道奇來硬的：無選擇餘地

2024-04-04 22:30
水手隊傳奇球星鈴木一朗拍攝開季宣傳影片。(截自水手隊X影片)

MLB／帥翻…鈴木一朗復刻招牌手勢 J-Rod卻狂笑場

2024-03-28 11:27
MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平。(歐新社)

大谷翔平首吐心聲後 美媒：留下更多問號

2024-03-26 12:45
新加坡傳奇泳將斯庫林宣布退休。（路透）

游泳／28歲泳將宣布退休 曾中斷「飛魚」菲爾普斯4連霸美夢

2024-04-02 02:00

超人氣

更多 >
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶