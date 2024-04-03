NBA／唐西奇「大三元」擋不下勇士 獨行俠7連勝告終

勇士以104：100粉碎獨行俠挑戰8連勝美夢，唐西奇大三元成悲劇英雄。（路透）

近況正好的獨行俠、勇士 隊2日正面對決，勇士第4節曾有的兩位數領先，雖一度被獨行俠追平，靠湯普森（Draymond Green）和格林（Draymond Green）平手階段連拿8分，格林更上演關鍵阻攻，助勇士以104：100粉碎獨行俠挑戰8連勝美夢，也讓獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）雖有「大三元」表現卻成悲劇英雄。

兩隊半場打完49：49戰平，第3節勇士打出31：25攻勢取得領先，第4節維金斯進球後領先更達到90：79。獨行俠靠厄文 （Kyrie Irving）帶動，回敬一波13：2攻勢追平比數，但平手時刻格林2度出手造成獨行俠妨礙中籃，湯普森中距離跳投也得手，格林再追加進球，兩人聯手打出8：0攻勢。

勇士眼看勝利在握，但華盛頓（P.J. Washington）為獨行俠飆進外線，讓戰局一度緊張，不過厄文最後外線嘗試被格林守住，最終勇士仍以104：100迎接5連勝，獨行俠連勝場次停在7場。

勇士當家球星柯瑞 （Stephen Curry）今天18投僅5中拿13分，湯普森13投也只中5拿14分，但隊友點點開花，維金斯（Andrew Wiggins）轟下23分，格林11分、8籃板、6助攻、4抄截，保羅（Chris Paul）也贊助14分，板凳上場的穆迪（Moses Moody）三分球6投4中攻下12分，都是贏球功臣。

唐西奇2日再繳出30分、12籃板、11助攻的「大三元」數據，厄文27分、華盛頓20分，無奈連勝仍告終。

勇士5連勝到手，西區排名第11的火箭吞下2連敗，兩隊勝差稍微拉開到3場差距。