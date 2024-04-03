NBA／公鹿客場吞敗 不敵巫師 主帥怒批沒職業精神

安戴托昆波繳35分大三元，公鹿仍不敵巫師。 （路透）

前兩次交手都取勝的公鹿2日前往華盛頓征戰客場，三連敗的巫師則留在主場迎來雙方本賽季的最後一次交手；儘管里拉德（Damian Lillard）缺陣，外界仍普遍看好公鹿輕取巫師，不料「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下35分大三元，公鹿仍以113：117爆冷不敵巫師。

公鹿以28：27領先結束首節，第二節巫師兩隊接連打出小高潮，巫師吉爾（Anthony Gill）最後命中壓哨球，巫師以58：54領先結束上半場。

公鹿第三節一度落後15分，靠一波14：5攻勢，將落後縮小為5分。末節開局巫師回敬一波9：0，公鹿雖迅速追回，但始終無法超前，最後11秒米道頓（Khris Middleton）進球剩2分差，巫師吉爾接獲隊友長傳，得到2分，也鎖定勝利。

巫師射手基斯佩特（Corey Kispert）全場得到27分7籃板，阿夫迪賈（Deni Avdija）有23分8籃板，波爾（Jordan Poole）攻下16分，傳出生涯新高的13次助攻。

公鹿方面，安戴托昆波砍進35分15籃板10助攻，米道頓24分9籃板6助攻，替補長人波提斯（Bobby Portis）有12分12籃板。

公鹿本季客場只有18勝20敗，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）直言，「我們沒有在客場表現出該有的職業精神和嚴肅，這是我們能解決的問題，是必須解決的問題。」