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NBA／布萊恩贈父冠軍戒再遭拍賣 老布萊恩急發聲明澄清

記者劉肇育／即時報導
已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）。（路透）
已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）。（路透）

湖人隊已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）在2000年奪下個人生涯首枚冠軍戒指後，送給父親老布萊恩（Joe Bryant）的相同款式戒指，近日在收藏品市場「Goldin」以92萬7000美元的價碼拍出，創下NBA總冠軍戒指最高拍賣價格。

布萊恩生涯拿過5次總冠軍，首冠就是在2000年拿下，也是湖人最近一次3連霸的首個賽季，他在該年奪下生涯首冠後，也打造一雙不論規格、大小都與手中相同的冠軍戒指送給雙親，也是生涯唯一一次送出冠軍戒指。

不過屬於老布萊恩的這枚戒指近期再度在拍賣市場現身，並在日前進行競標，經過多達43次激烈競標後，最終以包含買家佣金92萬7000美元的價碼拍出，產品也附有布萊恩家族的真品保證信，創下NBA冠軍戒指拍賣價格新高。

目前體育冠軍戒指的拍賣最高價格，仍是貝比魯斯（Babe Ruth）在1927年拿下的冠軍戒指，以209萬美元（約台幣6700萬）售出。

根據報導指出，布萊恩的雙親早在2013年時就將這戒指委託給「Goldin」進行拍賣，並以17萬3000美元的價碼售出，在當時就讓布萊恩一度感到不滿，甚至與父母對簿公堂。  

這次也是這枚戒第三度出現在拍賣市場上，再度引發關注，起拍價格為19萬1000美元，並在最後22分鐘有多達16人出價，最終以92萬7000美元拍出，超越名人堂中鋒羅素（Bill Russell）1957年冠軍戒指以70萬5000美元售出的原NBA冠軍戒指拍賣紀錄。

對於11年前售出的布萊恩冠軍戒指再度流入市面，他的雙親發出聲明，強調與這次的拍賣並沒有關係，甚至認為這次的拍賣重新揭開他們心中深深、痛苦的傷口。

拍賣 NBA 湖人

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