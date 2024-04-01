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NBA／追上喬丹一紀錄 詹姆斯卻透露「時間不多了」

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯3月31日三分球10投9中狂轟40分。(路透)
詹姆斯3月31日三分球10投9中狂轟40分。(路透)

39歲的湖人隊球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）3月31日再展現球星價值，他三分球10投9中狂轟40分，率隊以116：104擊敗籃網隊的同時也加入「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄，成為NBA史上第2位39歲生日後有超過2場40分以上演出的球員。

打到40歲退休的喬丹曾締造3次，去年底過39歲生日的詹姆斯連同31日已完成2次。

靠三分球快速累加分數的詹姆斯提到，自己得分方式多，從不是只依靠三分球，但聯盟比賽方式的確改變，自己心態也有所成長，適應現在的「大三分時代」，他說：「我不是那些一場比賽出手12、14或15次三分球的人，但我想獲得尊重，對手需要從外圍就對上我。」

詹姆斯第四節就轟下17分，單節6投5中，包括4投都破網的三分球，澆熄籃網一度看到的反撲機會。

湖人教頭漢姆（Darvin Ham）用「不可思議」形容詹姆斯的演出，尤其在湖人客場之旅有如此高檔演出。

本季是詹姆斯第21的NBA賽季，打破喬丹的39歲後40分場次看來只是時間早晚問題，31日就有媒體詢問，「小皇帝」還會打多久？「不會太久了。」詹姆斯笑說，自己顯然無法再打另一個21年，可以確定的是球員身份不會再延續太久，「我不確定，也不知道何時我會退休，但所剩時間不多了。」

喬丹 湖人 退休

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