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NCAA／北卡大學遭淘汰 下半場遭阿拉巴馬逆轉爆冷輸球

中央社／洛杉磯28日綜合外電報導
阿拉巴馬大學讓北卡羅來納大學爆冷以87比89吞敗，無緣「菁英8強」。(取材自官方X平台)
阿拉巴馬大學讓北卡羅來納大學爆冷以87比89吞敗，無緣「菁英8強」。(取材自官方X平台)

第4種子阿拉巴馬大學的尼爾森28日在終場前38秒完成一記「3分打」助球隊翻轉戰局，讓全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽傳統強隊第一種子北卡羅來納大學爆冷以87比89吞敗，無緣「菁英8強」。

NCAA男籃傳統強隊北卡羅來納大學（University of North Carolina），隊史曾6度奪冠，2022年也拿下亞軍，28日上半場還以54比46領先，但下半場遭阿拉巴馬大學（University of Alabama）逆轉。這是阿拉巴馬大學隊史第2度打進「菁英8強」（Elite Eight）。

尼爾森（Grant Nelson）拿下個人本季新高的24分，其中有19分是在關鍵的下半場拿下。除此之外，在球隊僅領先兩分之際，尼爾森還以阻攻毀掉戴維斯（RJ Davis）足以讓北卡扳平比分的上籃。

阿拉巴馬大學的葛里芬（Rylan Griffen）此役砍進5個三分球，攻下平生涯紀錄的19分，艾斯特拉達（Aaron Estrada）也貢獻了19分，西爾斯（Mark Sears）則是進帳18分。

在尼爾森於比賽終了前25秒，賞了戴維斯那記麻辣鍋後，北卡雖然掌握進攻籃板，但戴維斯進攻籃框失手；即便北卡再次搶下進攻籃板，但以失誤收場，讓他們不得不以犯規凍結時間。

被送上罰球線的尼爾森兩罰俱中，讓阿拉巴馬89比85立於不敗之地，因此即便巴柯特（Armando Bacot）讀秒階段上籃得手，北卡最終仍以兩分之差落敗。

巴柯特在他穿北卡球衣的最後一場比賽，交出19分、12籃板的雙十成績單。萊恩（Cormac Ryan）砍進5記三分球，一共拿下17分，戴維斯進帳16分，殷格拉姆（Harrison Ingram）收下12分。

北卡 NCAA

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