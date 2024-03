NCAA／北卡大學遭淘汰 下半場遭阿拉巴馬逆轉爆冷輸球

第4種子阿拉巴馬大學的尼爾森28日在終場前38秒完成一記「3分打」助球隊翻轉戰局,讓全美大學體育聯盟(NCAA )一級男子籃球錦標賽傳統強隊第一種子北卡 羅來納大學爆冷以87比89吞敗,無緣「菁英8強」。

NCAA男籃傳統強隊北卡羅來納大學(University of North Carolina),隊史曾6度奪冠,2022年也拿下亞軍,28日上半場還以54比46領先,但下半場遭阿拉巴馬大學(University of Alabama)逆轉。這是阿拉巴馬大學隊史第2度打進「菁英8強」(Elite Eight)。

尼爾森(Grant Nelson)拿下個人本季新高的24分,其中有19分是在關鍵的下半場拿下。除此之外,在球隊僅領先兩分之際,尼爾森還以阻攻毀掉戴維斯(RJ Davis)足以讓北卡扳平比分的上籃。

