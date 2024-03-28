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NBA／戴維斯休兵、詹姆斯回歸奪大三元 湖人射垮灰熊奪5連勝

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯復出帶隊，面對灰熊隊回歸就繳出23分、14籃板、12助攻大三元表現，湖人拿下5連勝。(路透)
詹姆斯復出帶隊，面對灰熊隊回歸就繳出23分、14籃板、12助攻大三元表現，湖人拿下5連勝。(路透)

因腳踝痠痛一天，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）27日面對灰熊隊回歸就繳出23分、14籃板、12助攻，助隊以136：124迎接5連勝。

湖人26日和公鹿隊進行2度延長血戰，出賽52分鐘的戴維斯（Anthony Davis）因左膝狀況27日缺席，不過休息一場的詹姆斯滿血回歸，繳出本季第4度「大三元」，加上八村壘三分球8投7中轟下32分外帶10籃板，湖人共有7人得分兩位數，連兩場客場都在飆分秀中收下勝利。

「紫金軍團」本場外線命中率是超水準的33投18中，命中率超過5成4，其中第三節就飆進9記三分彈，領先一度達102：77，但灰熊最後2分半趁詹姆斯下場拉出15：0強攻，三節打完將差距縮小到10分差，第四節拉拉維亞（Jake LaRavia）率先外線破網更將比數追到95：102。

八村壘和普林斯（Taurean Prince）的接連外線讓湖人領先活到兩位數，加上詹姆斯、羅素（D'Angelo Russell ）罰球取分，湖人最終仍以12分差距奪勝。

灰熊替補出發的拉拉維亞打出代表作，三分球9投7中轟下25分，貝恩（Desmond Bane）26分是全隊最高，還傳出16助攻，但灰熊仍吞下近7戰的第6敗。

西區第9的湖人和第10的勇士隊同天奪勝，勝場仍維持2.5場。

湖人 勇士

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