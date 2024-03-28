NBA／詹皇休兵回歸 本季第4度大三元 湖人射垮灰熊奪5連勝

詹姆斯復出帶隊，面對灰熊隊回歸就繳出23分、14籃板、12助攻大三元表現，湖人拿下5連勝。 （路透）

因腳踝痠痛休兵一天，湖人 隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）27日面對灰熊隊回歸就繳出23分、14籃板、12助攻，助隊以136：124迎接5連勝。

湖人26日和公鹿隊進行2度延長血戰，出賽52分鐘的戴維斯（Anthony Davis）因左膝狀況此役缺席，不過休息一場的詹姆斯滿血回歸，繳出本季第4度「大三元」，加上八村壘三分球8投7中轟下32分外帶10籃板，湖人共有7人得分兩位數，連兩場客場都在飆分秀中收下勝利。

「紫金軍團」本場外線命中率是超水準的33投18中，命中率超過5成4，其中第三節就飆進9記三分彈，領先一度達102：77，但灰熊最後2分半趁詹姆斯下場拉出15：0強攻，三節打完將差距縮小到10分差，第四節拉拉維亞（Jake LaRavia）率先外線破網更將比數追到95：102。

八村壘和普林斯（Taurean Prince）的接連外線讓湖人領先活到兩位數，加上詹姆斯、羅素（D'Angelo Russell ）罰球取分，湖人最終仍以12分差距奪勝。

灰熊替補出發的拉拉維亞則打出代表作，三分球9投7中轟下25分，貝恩（Desmond Bane）26分是全隊最高，還傳出16助攻，但灰熊仍吞下近7戰的第6敗。

西區第9的湖人和第10的勇士 隊同天奪勝，勝場仍維持2.5場。

此外，巫師主場迎戰籃網，後衛波爾（Jordan Poole）狂砍本季新高38分，但沒把握延長賽追平外線機會，終場以119：122輸球，中止近期的3連勝。

波爾與籃網湯瑪斯（Cam Thomas）上演飆分秀，湯瑪斯首節就砍進17分，波爾則是下半場發威，其中末節狂轟14分，加上庫茲瑪（Kyle Kuzma）投進追平三分球，比賽進入延長。

延長賽最後13秒，巫師基斯佩特（Corey Kispert）2罰1中，錯失追平機會；籃網施羅德（Dennis Schroder）隨後2罰全中。落後3分的巫師追平機會交給波爾，他外線沒有命中，儘管籃網芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）隨後2罰0中，但巫師也發生失誤，結束比賽。

籃網湯瑪斯全場得到38分7助攻，施羅德21分8助攻，克萊克斯頓（Nic Claxton）有17分13籃板。巫師方面，波爾25投14中，拿到38分8助攻7籃板，庫茲瑪24分10助攻，阿夫迪賈（Deni Avdija）有17分12籃板。