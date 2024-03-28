NBA／76人吞連敗但有好消息 安比德有望附加賽前回歸

安比德可能在例行賽尾聲回歸。 （路透社）

2月初進行左膝手術的76人隊當家球星安比德（Joel Embiid），有望季後賽 前就歸隊，今天教頭諾斯（Nick Nurse）透露好消息，上季奪下年度MVP的安比德可能在例行賽尾聲回歸。

諾斯今天領軍出戰快艇 隊前提到，安比德有很高可能性在附加賽、季後賽前回歸，他也透露安比德已經回到球場訓練。

「我還沒遇到他，我有和他聊過，視訊好幾次，他回到球場了，就像大家知道的一樣，而我們還沒他回歸的時程表。」諾斯接續說，就他的想像，安比德狀況每天漸入佳境，目前進步是讓他身體恢復強度、增加信心，若有更新進度也會提供資訊給媒體。

29歲的安比德從1月底出戰勇士 隊後後就沒出賽紀錄，動刀至今已7星期。2021年季後賽首輪，安比德因右膝傷勢缺席第5戰，2016到17年賽季因左膝半月板動刀賽季提前告終，當時缺陣37場；本季又受膝傷所困，目前僅出賽34場，離個人獎最低出賽65場有段差距，等於宣告無緣MVP衛冕夢碎。

安比德本季場均可貢獻35.3分，有他出賽的34場76人戰績26勝8敗；連同今天以107：108敗給快艇隊，沒有安比德的76人39場只拿13勝，勝率僅3成3，目前39勝34敗敗戰績暫排東區第8位。