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NBA也陷賭博風暴 暴龍前鋒波特遭調查

中央社／多倫多25日綜合外電報導
暴龍球員波特涉賭且疑涉放水遭調查。(新華社)
暴龍球員波特涉賭且疑涉放水遭調查。(新華社)

美國職棒大聯盟MLB因道奇球星大谷翔平的前翻譯水原一平涉賭展開調查，無獨有偶美國職籃NBA 25日也因暴龍隊球員波特涉賭且疑涉放水展開調查。

美聯社報導，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平25日公開澄清，說自己從未在體育賽事投注，不知情水原一平挪用他的帳戶款項償還賭債。大谷稱水原多年來一直欺騙他，還從他那裡竊取數百萬美元。這是水原被控非法賭博、竊盜以來，大谷首度打破沉默對外說明。

至於多倫多暴龍陣中可打中鋒與大前鋒的波特（Jontay Porter）涉賭，聯盟一名發言人證實NBA已展開調查。ESPN率先披露聯盟調查一事，稱調查針對波特1月26日、3月20日上場的兩場球賽；波特在這兩戰都只打很短時間，旋即以傷病為由退場。

兩場被認為有問題比賽，波特在對洛杉磯快艇之戰打4分24秒，對沙加緬度國王一役更僅上場2分43秒。

ESPN表示，對快艇之戰，賭盤認波特可拿5.5分、4.5籃板、1.5助攻，但他沒有得分，只獲3籃板、1助攻；對國王一役，賭盤估他可獲7.5分、5.5籃板，結果他再次拿了0分，只抓下2個籃板。

波特因個人因素在球隊23日敗給華盛頓巫師的比賽缺席，25日對布魯克林籃網之戰再次缺陣。在25日對籃網一役前，他的置物櫃上雖仍有名牌，但裡面已清空。

拉斯維加斯西門博彩公司（Westgate）主管柯奈蓋（Jay Kornegay）透過簡訊表示，他的體育博彩公司收到有關那兩場比賽「投注違規行為的警示」，但他公司在那兩場據傳波特有問題的比賽中，沒有開針對球員個人表現的盤。

24歲的波特，是丹佛金塊前鋒小麥克波特（Michael Porter Jr.）的弟弟，本季出賽26場，其中有5場先發，場均4.4分、3.2籃板、2.3助攻。他在2020-21球季曾為曼菲斯灰熊打11場球。

NBA要求球員年參加一次由球隊或聯盟舉辦的反賭課程，這個球季至少有4名發展聯盟球員因違反與賭博相關的政策而被禁賽，遭禁賽的場次為3到5場。

根據NBA規則，球員若在NBA或發展聯盟「任何比賽或活動中下注金錢或有價品」，都可能遭NBA總裁席佛（Adam Silver）處罰，處分從罰款到「永久取消聯盟（參賽）資格」不等。

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