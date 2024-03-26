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NBA／17記三分彈掩護 溜馬擊沉快艇 穩住東區第6

記者曾思儒／即時報導
快艇25日迎接明星後衛衛斯特布魯克。（美聯社）
快艇25日迎接明星後衛衛斯特布魯克。（美聯社）

三節打完握有8分領先的溜馬隊，25日碰快艇隊的第四節前5分鐘打出22：8狂攻，差距瞬間拉開，最終在團隊17記三分彈以及席亞康（Pascal Siakam）31分領軍下，以133：116輕取快艇，勝利入袋後也暫時穩住東區第6的席位。

快艇25日迎接明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）回歸，「衛少」月初碰巫師隊造成左手掌骨折，休息3周復出，板凳出發的他上場18分鐘就有14分、7助攻、4籃板表現，加上喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）發揮，快艇首節還以34：29領先，半場打完也以62：65緊咬比數。

溜馬火熱的外線手感易籃後延續，第三節透納（Myles Turner）就以三分球破網開場，團隊單節攻下4顆三分彈在內的32分，三節打完領先擴大到97：89，第四節前5分鐘更在席亞康獨拿8分帶動出22：8的海嘯攻勢，差距直接拉開到22分。

快艇雖有「大鬍子」哈登（James Harde）止血，但席亞康馬上再回敬三分彈，溜馬兩位數優勢也一路維持到比賽結束，最終以17分差距奪勝。

溜馬25日團隊外線發揮出色，全隊28投17中，命中率超過6成，透納外線6投4中攻下24分，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）三分球9投6中轟下21分外帶9助攻，加上席亞康31分，一同助隊「踢館」成功。

溜馬原本40勝32敗戰績，和39勝32的熱火隊只有半場差距，25日奪勝對於直接進入前6種子、避免落入第7到第10名的附加賽有實質幫助。

快艇雙星喬治和雷納德各拿26分，鮑威爾（Norman Powell）替補貢獻22分。

快艇 哈利

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