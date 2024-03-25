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NBA／湯普森關鍵外線失手 勇士被灰狼咬傷

體育新聞組／綜合報導
湯普森外線出手沒進，葬送追平機會。（路透）
湯普森外線出手沒進，葬送追平機會。（路透）

灰狼24日在主場迎戰勇士，賽前出戰成疑的愛德華（Anthony Edwards）和戈貝爾（Rudy Gobert）都有上場，灰狼雖首節熄火，但一路追趕，成功在末節完成逆轉，終場以114：110擊敗勇士。

影音來源：YouTube

灰狼首節最後3分鐘一分未得，勇士趁勢取得9分領先，但第三節後段灰狼外線發威，加上末節開局的2記三分球，反而取得領先。

比賽隨後陷入僵局，勇士關鍵時刻靠柯瑞（Stephen Curry）的罰球和切入追到1分落後，但愛德華2罰全進，勇士剩下11.9秒，結果湯普森（Klay Thompson）外線出手沒進，葬送追平機會。

愛德華全場23分8助攻，里德（Naz Reid）20分12籃板，戈貝爾也有17分12籃板。

柯瑞全場21投9中，砍進31分，其餘球員表現不亮眼，湯普森拿到16分，格林（Draymond Green）12分8籃板。

勇士輸球後，只領先西區第11的火箭1場勝差，面臨跌出附加賽範圍的危機；而柯瑞本場只打了30分鐘，頓時成了賽後焦點，但勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示：「你不能指望讓柯瑞一場又一場地比賽…我們已經把球隊的重擔放在他的肩膀上15年了。」

柯爾還解釋為什麼減少柯瑞的上場時間，理由是下周有密集比賽，「如果你想說他（柯瑞）上場30分鐘或32分鐘是勝敗關鍵，我完全不同意。」

柯瑞（右）關鍵時刻的罰球和切入追到1分落後。（路透）
柯瑞（右）關鍵時刻的罰球和切入追到1分落後。（路透）
柯瑞（右）關鍵時刻的罰球和切入追到1分落後。（路透）
柯瑞（右）關鍵時刻的罰球和切入追到1分落後。（路透）

勇士 柯瑞

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