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NBA／里拉德關鍵時刻得分 聯盟第3

記者蔡佳霖／綜合報導
里拉德(右)連續3場破30分，狀態十分火燙。 （路透）
里拉德(右)連續3場破30分，狀態十分火燙。 （路透）

在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）回歸的加持下，公鹿主場迎戰籃網一度領先20分之多，沒想到卻在第四節遭到對手強力反擊，反而陷入3分落後局面；所幸里拉德（Damian Lillard）挺身而出，先是轟進三分球追平比分，之後又獨拿8分，搭配安戴托昆波的5分，公鹿重新拉開比分，最終有驚無險地以115比108獲勝。

影音來源：YouTube

公鹿本季3戰橫掃籃網，同時也成為東區第2支達到45勝的球隊。

里拉德攻下30分12助攻3籃板2抄截，連3場破30分，且投籃命中率都超過5成，外加送出34次助攻，狀態相當出色；另一個里程碑是，里拉德本季三分球累積命中202顆，成為公鹿隊史第3位破200顆三分球的射手。此外，里拉德本季在關鍵時刻的得分累積123分，高居聯盟第3。

安戴托昆波休兵兩場後復出，獲得21分9籃板5助攻2阻攻，這是他今年賽季第65場出賽，滿足可以爭取各大年度獎項的條件。洛培茲（Brook Lopez）17分，畢斯利（Malik Beasley）16分。

帶給公鹿莫大威脅的籃網，陣中3人破20分，達成生涯至今連續500場出賽的布里吉斯（Mikal Bridges）拿下24分，克萊斯頓（Nicolas Claxton）22分9籃板，湯瑪斯（Cam Thomas）21分6籃板4助攻。

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