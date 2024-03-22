我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山43歲女涉攻擊71歲華裔婆婆 或涉另一命案

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

NCAA／高爾克飆10記三分球 奧克蘭男籃爆冷擊敗第3種子肯塔基

中央社／台北22日電
奧克蘭大學男籃21日擊敗肯塔基大學，其中奧克蘭隊的高爾克全場三分球20投中10、攻下生涯最高的32分。(美聯社)
奧克蘭大學男籃21日擊敗肯塔基大學，其中奧克蘭隊的高爾克全場三分球20投中10、攻下生涯最高的32分。(美聯社)

奧克蘭大學今天在NCAA一級男籃錦標賽首輪靠著射手高爾克全場飆進10記三分球，以80比76爆冷擊敗奪冠熱門、第三種子的肯塔基大學，寫下今年賽季最大驚奇。

高爾克（Jack Gohlke）此役出賽36分鐘，全場三分球20投中10、攻下生涯最高的32分，率領奧克蘭大學在全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽，扳倒堪稱NBA（美國職籃）搖籃的頂級名校肯塔基大學，成為目前「三月瘋」（March Madness）最大冷門。

身高約190公分的高爾克，似乎把所有技能都點在三分投射上，他本季累計335次出手，有327次是三分外線出手，總計命中121球、命中率為37.0%，場均貢獻12.2分、4.1籃板，今天他拿下的分數中，只有2分是來自罰球，其他全部都是三分球。

來源：March Madness

「我們不是灰姑娘。」高爾克賽後霸氣說道，他一直帶著這樣的信心應戰，「很明顯從各方面來看，我們都是不被看好的一方，然而身為1名球員，不能以這種方式思考，必須覺得自己的實力與對方一樣。」

高爾克提到，他們知道對手擁有很多具NBA實力的球員，而他或許無法進入NBA，「但我相信在任何一場比賽中，我能和那些類型的球員競爭，我的球隊也能與那樣強度的球隊一較高下。」他堅信，只要能打出好的比賽內容，他們能擊敗任何對手。

現年24歲的高爾克其實和NBA紐奧良鵜鶘選秀狀元威廉森（Zion Williamson）同梯，他原就讀NCAA二級的密西根州希爾斯戴爾學院（Hillsdale College），本季才來到奧克蘭大學，沒想到他就在人生中最大的舞台上演傳奇。

賽後被問到是否打開手機、準備好享受爆紅的滋味時，高爾克則透露，唯一思考的只有下一場比賽，「我們會帶著自信上場，然後再次贏得比賽。」

NBA 奧克蘭 NCAA

上一則

NBA／厄文空接爆扣隊友給50分 獨行俠18灌創近20年紀錄

下一則

NBA／波特明星周出遊後手感火燙 金塊教頭：以後旅遊費算我的

延伸閱讀

房產中介拍宣傳片模仿亞洲口音說英語 亞裔感覺被冒犯

房產中介拍宣傳片模仿亞洲口音說英語 亞裔感覺被冒犯
NBA／菜鳥傲視古今 溫班亞瑪創驚人全能數據 史上第1人

NBA／菜鳥傲視古今 溫班亞瑪創驚人全能數據 史上第1人
紐西蘭港口塑膠袋中驚見女屍 死者疑為中國人

紐西蘭港口塑膠袋中驚見女屍 死者疑為中國人
加州過舒適生活 年薪至少要10萬

加州過舒適生活 年薪至少要10萬

熱門新聞

道奇隊官方攝影分享晚宴照片，大谷翔平夫婦是最大焦點。（截圖自jon.soohoo IG影片）

MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩 球迷羨慕：結婚真棒

2024-03-16 23:50
大谷翔平出發前往南韓準備進行海外開幕戰，限時動態照片中身旁的人疑似就是新婚妻子。(圖／取自大谷翔平Instagram)

MLB／大谷翔平公布新婚妻合照 高䠷田中相隨前往海外開幕戰

2024-03-14 12:34
大谷與翻譯一平曾有良好關係。（取自YouTube @MLB）

水原涉竊大谷資金簽賭 翔平季前曾說：我們不是朋友

2024-03-20 19:42
日媒及網友發現，大谷翔平的母親和其妻子兩人似乎長得十分相像，也讓網友直呼，原來男生都在尋求像母親的女子結婚。擷自X平台及大谷Instagram

大谷微妙「炫妻」掀熱議 日本球迷驚覺好像大谷媽媽

2024-03-14 21:40
道奇隊球星大谷翔平的口譯員兼好友水原一平突然遭道奇隊解雇，原因是他被指控竊取大谷翔平高達百萬資金用來非法賭博。（美聯社）

涉竊大谷資金...水原承認賭足球、NBA 欠債100多萬

2024-03-20 20:23
大谷翔平(右)與水原一平。(美聯社資料照)

MLB／大聯盟不打算調查大谷翔平 目前不會處罰

2024-03-21 09:48

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人

三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人