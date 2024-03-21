NBA／A-Rod找到新資金 最快月底正式掌權灰狼

前紐約洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲。 （美聯社）

前紐約洋基 隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），在去年底傳出將再收購灰狼隊百分之40股權的消息，這將讓他與沃爾瑪 前執行長洛爾（Marc Lore）一同成為灰狼正式的掌權者，不過在日前傳出資金出現變化的情況下，今天A-Rod與洛爾也找到新的資金挹注，有望在月底前完成股權的收購案。

A-Rod與洛爾組成的團隊，從2021年4月起就開始陸續收購灰狼的股權，並在日前已經兩度購入百分之20的股權，而去年12月兩人更是傳出將購入灰狼百分之40的股權，這也代表著他們將持有灰狼百分之80的股權，正式取得灰狼的經營權。

不過在90天的交易完成期限中，一度傳出與A-Rod與洛爾未能與出資的凱雷集團達成共識，出現資金結構異動的狀況，但今天ESPN報導，A-Rod與洛爾已經找到新的投資 方為資產管理機構Dyal Capital Partners，並且已經向NBA提交完成交易的文件，最快3月底就能再取得百分之40的股權，正式成為灰狼的掌權者。

儘管本賽季灰狼的團隊薪資在聯盟中只處於在中前段班，不過隨著唐斯（Karl-Anthony Towns）與愛德華（Anthony Edwards）下賽季都將因為新合約生效而薪資幅度大漲，灰狼的團隊薪資也將衝上聯盟前段班，這也將成為A-Rod與洛爾接掌經營權後第一個必須面對的難題。