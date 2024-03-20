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NBA／27投6中 唐西奇打鐵創新高 仍繳出大三元 率獨行俠險勝馬刺

體育新聞組 / 綜合報導
出戰馬刺，唐西奇（右）繳出大三元。 （美聯社）
出戰馬刺，唐西奇（右）繳出大三元。 （美聯社）

獨行俠19日作客馬刺，唐西奇（Luka Doncic）上演「打鐵秀」，不過厄文（Kyrie Irving）挺身而出攻下28分，終場仍以113：107險勝馬刺，取得近7戰第6勝，保住西區第7的位置。

這場比賽獨行俠在一度領先13分情況下，第三節與末節都曾經被馬刺反超比數，所幸球隊在唐西奇狀態不佳時還有厄文這名關鍵殺手，加上替補後衛艾克森（Dante Exum）的在剩下36秒命中關鍵三分球，幫助球隊取得109：106領先，驚險帶走勝利。

唐西奇罕見手感低迷，上半場13投3中只得到11分，不過他送出11次助攻串聯球隊，半場獨行俠領先9分。第三節唐西奇前6次出手都沒中，馬刺一度逆轉戰局，不過獨行俠最後2分鐘打出10：2攻勢，其中唐西奇最後2秒終於投進三分球，帶著7分領先進入決勝節。

第四節開局馬刺打出11：2攻勢再度逆轉，但厄文單節攻下10分，加上替補後衛艾克森飆進2記外線，獨行俠仍驚險贏球。

本季前3次交鋒，獨行俠均擊敗馬刺隊，唐西奇三場比賽共攻下99分，不過此戰他手感實在不佳，27投僅有6中，打鐵數創生涯新高，仍得到18分16助攻10籃板，這是他本季第18次大三元，創個人單季新高。也樂於讓隊友發揮，厄文挺身而出率隊拿下比賽，厄文攻下28分7籃板，艾克森外線4投全中，進帳16分。

馬刺方面，隊6人得分上雙。溫班亞瑪（Victor Wembanyama）13投僅3中，拿到12分11籃板6阻攻，瓊斯（Tre Jones）22分9助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）攻進19分6籃板。

馬刺 厄文

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