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NBA／ 76人本季首勝熱火 兩隊+溜馬爭搶第6名季後賽門票

記者蔡佳霖／綜合報導
馬克西(左)連續3場比賽都剛好拿到30分。（路透）
馬克西(左)連續3場比賽都剛好拿到30分。（路透）

面臨季後賽門票卡位戰的熱火與76人在18日費城主場正面交鋒，除了安比德（Joel Embiid）、哈里斯（Tobias Harris）仍在養傷之外，對手巴特勒（Jimmy Butler）也未上場，馬克西（Tyrese Maxey）展現當家二哥的氣魄，全場攻下30分10助攻8籃板，搭配烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）和羅瑞（Kyle Lowry）在第四節關鍵時刻的貢獻，擋下了熱火的反撲，以98：91過關。

76人本季第3次與熱火交手拿下首勝，近期取得2連勝，以38勝30敗升上東區第6，熱火則是落後第7名的溜馬0.5場勝差，3隊搶1張第6名季後賽門票的競爭白熱化。

「安比德目前恢復情況不錯，這段期間我們將盡全力爭取更好的成績，這很重要。」76人主帥諾斯（Nick Nurse）說。按照目前形勢來看，76人和熱火也有可能會在附加賽碰頭，但在安比德仍無法確定何時回歸的情況下，球隊顯然更希望提前確保季後賽到手。

馬克西已經連3場都剛好拿到30分，本季第20次拿到至少30分，追平了艾佛森（Allen Iverson）所保持的隊史23歲或以下最多破30分比賽的紀錄。

面對對手「背靠背」作戰，76人前三節在馬克西獨拿29分的帶領下，一度領先達17分，進入第四節也是握著14分領先優勢；不過洛齊爾（Terry Rozier）末節獨拿10分，帶動替補陣容全力追趕，一波20：8的攻勢，讓他們追到85比85平手局面。

隨後希爾德（Buddy Hield）適時轟進三分球，並透過防守迫使熱火將近4分鐘只拿到2分，羅瑞和烏瑞補上關鍵7分，才讓球隊鎖定勝局。

上一場上演絕殺秀的阿德巴約（Bam Adebayo），此役拿到20分13籃板6助攻，洛齊爾20分8籃板，馬丁（Caleb Martin）13分4籃板4助攻。受到傷病的影響，熱火本季已經動用了多達32套先發陣容，但球隊看似有可能會和去年一樣，必須從7、8名的附加賽開始力爭上游。

「我們現在不會考慮去年的情況，去預設各種前提。我們只專注在眼前我們正在努力做的事情。」熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說。

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