我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航往返金山客機1周狀況連連 安全性受質疑

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

NBA／柯瑞續掛免戰牌 勇士兵敗達拉斯 唐西奇無緣連8場「大三元」

記者曾思儒／綜合報導
唐西奇(左)沒大三元仍有21分、9籃板演出。（美聯社）
唐西奇(左)沒大三元仍有21分、9籃板演出。（美聯社）

勇士隊13日客場面對獨行俠隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍因踝傷缺陣，格林（Draymond Green）也因背部不適缺戰，減損戰力下湯普森（Klay Thompson）和保羅（Chris Paul）手感又冰冷，讓獨行俠隊以109：99奪下4連勝。

勇士首節和獨行俠27：27打平，但第二節僅拿15分，儘管三節打完仍以70：76咬住比分，但獨行俠第四節在厄文（Kyrie Irving）穿針引線下拉開差距到兩位數，最終以10分差擊退勇士。

厄文此役繳出23分、10助攻、8籃板的全能表現，唐西奇（Luka Doncic）雖沒完成連8場的「大三元」仍有21分、9籃板演出，5投5中的中鋒葛佛（Daniel Gafford）貢獻10分、6籃板、7阻攻外，近5戰合計33投仍是完美的百分百命中率，連續進球紀錄獨居史上第2，僅次於傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）締造的連續35球進球紀錄。

獨行俠將迎接「背靠背」賽程，15日將客場出戰雷霆隊，葛佛有機會挑戰張伯倫紀錄。

勇士庫明加（Jonathan Kuminga）今天攻下全場最高27分，但湯普森和保羅雙雙熄火，湯普森13投僅3中拿8分，保羅12投4中拿9分，吞下近4場的第3敗。

勇士 厄文 柯瑞

上一則

NBA／傑克森殺出 率金塊本季雙殺熱火 奪西區第一

下一則

NBA／沙波尼斯本季23度「大三元」 國王橫掃湖人

延伸閱讀

勇士球星柯瑞 暗示退役競選總統

勇士球星柯瑞 暗示退役競選總統
NBA／參選美國總統？柯瑞：不排除可能性

NBA／參選美國總統？柯瑞：不排除可能性
場邊人語／好樣西奇 表現稀奇

場邊人語／好樣西奇 表現稀奇
NBA／唐西奇連6場30分大三元史上第1人 獨行俠轟垮活塞

NBA／唐西奇連6場30分大三元史上第1人 獨行俠轟垮活塞

熱門新聞

24歲的荷蘭田徑運動員寶兒(Femke Bol)刷新了室內田徑世錦賽的女子400公尺世界紀錄。(美聯社)

荷蘭田徑運動員刷新世界紀錄 受訪時聲似米老鼠爆紅

2024-03-06 16:14
「哈佛小子」林書豪，即將升格爸爸。（圖／新北國王提供）

籃球／恭喜 林書豪將當爸爸了 攜孕妻挑戰東超冠軍

2024-03-07 02:03
大谷翔平在去年世界棒球經典賽飛抵邁阿密決賽舞台時，所戴的捷克隊球帽傳為佳話，也讓這頂帽子掀起搶購熱潮。 截圖自X

MLB／被大谷戴出話題的捷克球帽 其實「順手牽羊」來的

2024-03-07 22:18
勇士2022年奪下總冠軍後，隔年1月柯瑞和隊支造訪白宮見拜登。(美聯社資料照片)

NBA／參選美國總統？柯瑞：不排除可能性

2024-03-13 02:20
即將60歲的傳奇拳王泰森（左），7月將接受未滿30歲的年輕網紅保羅挑戰。(取材自Netflix)

拳王泰森7月再度復出 決戰小30歲網紅 Netflix直播

2024-03-09 22:44
2013年選秀探花、也是2021-22勇士奪冠成員的波特(右)宣布退休，他在今年1月才收到勇士的冠軍戒。 （美聯社）

NBA／2022年幫助勇士奪冠 波特宣布退休親曝原因

2024-03-11 23:45

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用