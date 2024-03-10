NBA／唐西奇連6場30分大三元史上第1人 獨行俠轟垮活塞

行俠明星後衛唐西奇完成39分大三元，向天感謝。(美聯社)

獨行俠明星後衛唐西奇（Luka Doncic）9日拿下39分、10助攻與10籃板，成為史上首位連續6場完成30分大三元球星，也是史上首次連續5場35分大三元，帶領球隊142比124轟垮地主活塞。

唐西奇從2月29日出戰暴龍開始，隨後面對塞爾提克、七六人、溜馬、熱火到擊潰活塞，每場數據都拿下30分大三元。

上半場，雙方互有領先，首節沉寂的唐西奇在第二節爆發，轟21分，不過活塞半場這只以4分落後。下半場，獨行俠一波10-2攻勢拉開比分，三節打完領先16分，末節再拉大到20分以上。不過雙方在第四節擦槍走火，葛佛（Daniel Gafford）上籃時遭到活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）直接打臉犯規倒地，一旁的獨行俠隊友華盛頓（P.J. Washington）想要上前關切，杜倫竟然雙手猛力推了華盛頓，讓華盛頓馬上也推了回去，兩人爆發衝突後隊友也都衝了上來助陣，最後杜倫被吹二級惡意犯規與技術犯規遭驅逐出場，華盛頓也吞T。

獨行俠5人得分上雙，唐西奇39分10籃板10助攻，厄文 （Kyrie Irving）21分3籃板5助攻，葛佛17分7籃板4火鍋。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）談到本場唐西奇和厄文的表現，「我認為唐西奇讓球隊每名球員都參與到進攻，而厄文則為我們定下進攻的基調。」

活塞雖然籃板以56-36領先卻沒能贏球，康寧漢（Cade Cunningham）砍33分9籃板10助攻做白工，威斯曼（James Wiseman）17分11籃板4助攻。