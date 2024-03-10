我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

NBA／唐西奇連6場30分大三元史上第1人 獨行俠轟垮活塞

體育新聞組／綜合報導
行俠明星後衛唐西奇完成39分大三元，向天感謝。(美聯社)
行俠明星後衛唐西奇完成39分大三元，向天感謝。(美聯社)

獨行俠明星後衛唐西奇（Luka Doncic）9日拿下39分、10助攻與10籃板，成為史上首位連續6場完成30分大三元球星，也是史上首次連續5場35分大三元，帶領球隊142比124轟垮地主活塞。

唐西奇從2月29日出戰暴龍開始，隨後面對塞爾提克、七六人、溜馬、熱火到擊潰活塞，每場數據都拿下30分大三元。

上半場，雙方互有領先，首節沉寂的唐西奇在第二節爆發，轟21分，不過活塞半場這只以4分落後。下半場，獨行俠一波10-2攻勢拉開比分，三節打完領先16分，末節再拉大到20分以上。不過雙方在第四節擦槍走火，葛佛（Daniel Gafford）上籃時遭到活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）直接打臉犯規倒地，一旁的獨行俠隊友華盛頓（P.J. Washington）想要上前關切，杜倫竟然雙手猛力推了華盛頓，讓華盛頓馬上也推了回去，兩人爆發衝突後隊友也都衝了上來助陣，最後杜倫被吹二級惡意犯規與技術犯規遭驅逐出場，華盛頓也吞T。

獨行俠5人得分上雙，唐西奇39分10籃板10助攻，厄文（Kyrie Irving）21分3籃板5助攻，葛佛17分7籃板4火鍋。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）談到本場唐西奇和厄文的表現，「我認為唐西奇讓球隊每名球員都參與到進攻，而厄文則為我們定下進攻的基調。」

活塞雖然籃板以56-36領先卻沒能贏球，康寧漢（Cade Cunningham）砍33分9籃板10助攻做白工，威斯曼（James Wiseman）17分11籃板4助攻。

厄文

上一則

NBA／哈登「全3分」大三元 快艇擒公牛

下一則

足球明星也瘋「七龍珠」 梅西、內馬爾都是頭號粉絲

延伸閱讀

NBA／唐西奇連4場30分大三元無用 溜馬9人得分上雙斬獨行俠

NBA／唐西奇連4場30分大三元無用 溜馬9人得分上雙斬獨行俠
NBA／唐西奇、泰托姆獲2月最佳球員 狀元和榜眼奪最佳新秀

NBA／唐西奇、泰托姆獲2月最佳球員 狀元和榜眼奪最佳新秀
NBA／唐西奇25歲生日 砍30分大三元慶祝

NBA／唐西奇25歲生日 砍30分大三元慶祝
NBA／25歲生日砍下30分大三元 唐西奇創紀錄退暴龍

NBA／25歲生日砍下30分大三元 唐西奇創紀錄退暴龍

熱門新聞

24歲的荷蘭田徑運動員寶兒(Femke Bol)刷新了室內田徑世錦賽的女子400公尺世界紀錄。(美聯社)

荷蘭田徑運動員刷新世界紀錄 受訪時聲似米老鼠爆紅

2024-03-06 16:14
「哈佛小子」林書豪，即將升格爸爸。（圖／新北國王提供）

籃球／恭喜 林書豪將當爸爸了 攜孕妻挑戰東超冠軍

2024-03-07 02:03
大谷翔平宣布結婚。（美聯社）

MLB／大谷翔平新婚妻小他2歲 一起追劇培養感情

2024-03-02 18:26
世界室內田徑錦標賽1日舉行，美國選手科爾曼績贏得男子60米金牌。(取材自YouTube/World Athletics)

室內田徑世錦賽 美國「飛人之戰」 科爾曼60米奪金

2024-03-01 21:28
柯瑞。(路透)

NBA／名嘴批勇士要向美國人民道歉 柯爾：希望柯瑞打高爾夫

2024-03-04 06:57
第二節10分40秒詹姆斯單打得手，生涯4萬分達標，比賽持續進行，但湖人主場球迷立刻響起熱烈歡呼。

NBA／史上首位「4萬分先生」詹姆斯主場寫生涯成就

2024-03-02 21:28

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年