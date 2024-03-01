NBA／率馬刺斷雷霆連勝 溫班亞瑪用布萊恩名言激勵自己

馬刺隊溫班亞瑪(右)29日比賽繳出28分13籃板7助攻5阻攻。(美聯社)

儘管在戰績上有著不小的差距，不過馬刺 與雷霆在今天仍是上演一場眾所矚目的對決，兩隊年輕長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）分別繳出28分13籃板7助攻5阻攻與23分7籃板5助攻的全能數據，最終馬刺以14分差距中斷了雷霆的6連勝，賽後溫班亞瑪更是帶動全場為球隊歡呼，讓馬刺球迷都為他喝彩。

馬刺本賽季在溫班亞瑪加入後進入陣容的重整期，讓他們戰績始終徘徊在西區倒數2名，不過隨著溫班亞瑪的精彩表現，依舊是為球隊帶來不少話題，尤其是他與雷霆霍姆葛倫的巨塔對決，更是成為本季的話題保證。

而兩人今天的再度碰頭也引發關注，儘管霍姆葛倫所屬的雷霆可說是聯盟本季表現最搶眼的隊伍，不過今天溫班亞瑪靠著單場5記三分球命中，在個人表現上強壓了對手，還成為史上首位單場致拿拿下10籃板5助攻5阻攻且還投進5顆三分球的球員。

賽後文班亞瑪也拿起麥克風鼓譟主場球迷為馬刺加油，並直言自己相當想念球迷為他們歡呼，談到自己侵略性十足的進攻表現時，他說：「這涉及很多心理因素，布萊恩（Kobe Bryant）曾說過，要贏得一場比賽最重要的還是投籃、賣力的投籃，儘管防守必須佔去你百分之90的努力，但進攻卻需要有比這個更多的精神力。」

而馬刺總教練波波維奇（Greg Popovich）在談到溫班亞瑪的表現時也說：「顯然他並不害怕展現自己，他總是勇於出手且無所畏懼，也不擔心自己會投丟，或是有什麼樣的後果，他享受在這個當下。」

儘管戰績在西區墊底，不過馬刺卻在過去一個月內分別擊敗西區戰績排名前2名的灰狼與雷霆，霍姆葛倫說：「這只是再次提醒我們這裡是NBA ，沒有任何一支球隊在這邊打球是毫無原因的，任何一支球隊在每一晚都可能取勝，這跟戰績沒有關係，他們今天帶著強大的信心踏上球場，希望我們下一場也能夠做得更好。」