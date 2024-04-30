NBA／哈利伯頓靠傳球擊退鵜鶘 席亞康：他總會找到我

溜馬隊28日在主場4連戰最後1戰出戰鵜鶘隊的比賽中與對手一路拉鋸，比賽最後2分鐘溜馬主控哈利伯頓（圖）和前鋒席亞康挺身接管戰局。（路透）

在前一場比賽遭到暴龍隊中斷3連勝後，溜馬隊28日在主場4連戰最後1戰出戰鵜鶘隊的比賽中與對手一路拉鋸，不過比賽最後2分鐘溜馬主控哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）和前鋒席亞康（Pascal Siakam）挺身接管戰局，最終溜馬就以123：114擊敗鵜鶘，收下近5場比賽第4勝。

目前戰績還深陷東區中段班仍在為季後賽 席次努力的溜馬，近期戰績直追排在前頭的76人隊與尼克隊，在28日與鵜鶘之戰，儘管溜馬在首節就火力全開猛轟40分，不過鵜鶘接下來兩節也展開猛烈反撲。

鵜鶘28日包括威廉森（Zion Williamson）、英格倫（Brandon Ingram）和麥凱倫（C.J. McCollum）得分都在20分以上，三人凶猛的進攻火力也幫助球隊在比賽最後3分15秒追到僅剩3分差距。

不過關鍵時刻溜馬一哥哈利伯頓挺身而出先是命中一記關鍵三分球，隨後又連續送出4次助攻給席亞康連拿6分以及透納（Myles Turner）在倒數53秒投進決勝上籃，幫助溜馬奠定勝基，在過去10場比賽中收下7勝，戰績緊咬西區第5、6名的熱火隊與76人，三隊目前處在沒有任何勝差的狀態。

對於在戰績卡位階段守住勝利，溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）說：「這是一場非常重要的勝利，每年的這個時候，每一場比賽都帶有著重大的意義。」

席亞康28日攻下全隊最高的24分外帶11籃板、5助攻，談到比賽最後階段連續3次接獲哈利伯頓的關鍵助攻，他說：「我一直都知道他是名傳球第一的球員，憑藉著他在進攻端的吸引力，我只是做出正確的場上閱讀和空手切入。我知道他會找到我，這讓我們感覺到我們有一些特別的東西，很高興能與他在同一個團隊之中」。