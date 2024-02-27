我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州半月灣槍擊 倖存者回憶「臨時打掃衛生 逃過一劫」

密州初選／拜登以哈立場遭穆斯林族群反對 恐成選戰隱患

NBA／絕殺你的絕殺 騎士史特魯斯末節5三分彈退獨行俠

記者劉肇育／即時報導
史特魯斯(右)27日有21分表現。（美聯社）
史特魯斯(右)27日有21分表現。（美聯社）

騎士27日在主場迎戰獨行俠的比賽中，在第四節最後4分鐘還雙位數落後的情況下，球隊射手史特魯斯（Max Strus）挺身而出，不但一度連續砍進4記三分球，還在獨行俠華盛頓（P.J. Washington）於比賽最後2.1秒投進準絕殺上籃後，於槍響同時投進跨越半場的絕殺三分球，幫助騎士最終以121：119險勝獨行俠。

騎士27日在主場與獨行俠展開激烈拉鋸戰，其中獨行俠在一哥唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）聯手砍進75分下，幫助獨行俠在第四節中段一度取得10分領先。

不過比賽最後3分42秒騎士史特魯斯挺身而出，他連續砍進4顆三分球，加上米契爾（Donovan Mitchell）在比賽1分52秒和29秒連續砍進兩顆三分球，騎士靠著這波連續砍進6顆三分球的攻勢，在比賽最後29秒反取得3分領先。

儘管獨行俠厄文隨後跳投得分，又靠著華盛頓在比賽最後2.1秒投進準絕殺上籃，幫助獨行俠取得1分領先，而騎士最後一波從後場發球，莫布里（Evan Mobley）在接球後隨即回傳給發球的史特魯斯，他也在還未過半場的情況下直接出手，投進超大號絕殺三分球，幫助騎士以2分差距險勝獨行俠。

騎士27日以米契爾拿下31分表現最佳，史特魯斯則有21分表現，兩人合計砍進14記三分球，其中7顆集中在第四節最後4分鐘，至於獨行俠則是以唐西奇攻下45分14助攻9籃板準大三元表現最佳，厄文則有30分進帳，兩人也合計砍進11顆三分球。

厄文

上一則

NBA／保羅回歸、浪花兄弟10記三分彈 勇士賞巫師12連敗

延伸閱讀

NBA／唐西奇41分準大三元 太陽布克失光芒

NBA／唐西奇41分準大三元 太陽布克失光芒
NBA／本季第10場「大三元」 唐西奇率獨行俠逆轉巫師收5連勝

NBA／本季第10場「大三元」 唐西奇率獨行俠逆轉巫師收5連勝
NBA／獨行俠首節47分痛宰雷霆 唐西奇提前下班

NBA／獨行俠首節47分痛宰雷霆 唐西奇提前下班
NBA／獨行俠季中大補強 名記者爆：唐西奇很滿意

NBA／獨行俠季中大補強 名記者爆：唐西奇很滿意

熱門新聞

道奇選手大谷翔平。（美聯社）

MLB／大谷翔平還沒出賽就吸票 道奇高層嚇到：從沒看過

2024-02-23 21:47
羅密歐貝克漢（左）被稱為昔日「足球金童」老爸大衛最帥的兒子。圖／摘自IG

貝克漢家最帥次男羅密歐 和模特兒女友鬧翻分手？

2024-02-25 11:18

球迷高喊梅西 C羅回應「反覆抽動」不雅動作被停賽兩場

2024-02-26 21:44
中華職棒啦啦隊文化躍上大聯盟官網，今天以長文報導啦啦隊女孩如何改變台灣棒球。（聯合報系資料照）

台式應援躍上MLB官網 「女孩如充電線帶來能量」

2024-02-23 15:18
菜鳥波傑姆斯基本季成勇士亮點，不過他的進步自家人其實並不意外。（路透）

NBA／一對一贏過柯瑞、保羅 勇士菜鳥崛起自家人不意外

2024-02-21 01:19
大谷翔平（右）為道奇隊拍攝個人照片，新球衣疑似讓大谷的內褲若隱若現，引發討論。（美聯社）

大谷內褲被看光？ MLB新球衣變「透視褲」負評如潮

2024-02-23 00:09

超人氣

更多 >
3月發大財生肖？羊財源廣進、鼠快買樂透、這生肖飛來橫財

3月發大財生肖？羊財源廣進、鼠快買樂透、這生肖飛來橫財
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁