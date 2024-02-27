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NBA／巴恩斯大三元力壓哈利柏頓 暴龍擒溜馬3連勝

體育新聞組／綜合報導
巴恩斯（左）拿下本季第四次大三元，帶領暴龍拿下三連勝。（路透）
巴恩斯（左）拿下本季第四次大三元，帶領暴龍拿下三連勝。（路透）

季中席亞康（Pascal Siakam）重磅交易案的兩大主角──暴龍與溜馬自上周後再次交手，雙方又打出一場膠著戰，直到最後關頭才分出勝負，暴龍靠著全隊七人得分上雙，與主將巴恩斯（Scottie Barnes）拿下本季第四次大三元帶領下，終場以130：122擊敗溜馬收下本季首次3連勝，不過距離東區第10的老鷹仍有3.5場勝差。

半場打完暴龍以61：56取得5分領先，第三節溜馬一度連得6分，將比分追至66：67，但暴龍隨後打出11：0的攻勢回應，前三節仍以90：87領先3分。決勝節雙方持續纏鬥，暴龍新秀迪克（Gradey Dick）跳了出來，連砍兩顆三分帶動了一波10：2的攻勢，率隊取得112：104領先，隨後也未再給溜馬追近機會順利贏球。

暴龍此戰多點開花共有7人得分上雙，巴恩斯攻下21分、12籃板與12助攻大三元，巴瑞特（RJ Barrett）砍下全隊最高的24分，奎可利（Immanuel Quickley）也有19分，新秀迪克更扮演板凳暴徒，投9中7包含4記三分攻下18分。

再次面對前東家的席亞康攻下27分9籃板和6次助攻的好表現，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）更得到平生涯最高的34分；但當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton），全場手感不佳，11投2中只得到9分、另送出7次助攻。

暴龍隊接下來將是主場三連戰，首戰對手是西區強權獨行俠；輸球的溜馬隊中斷三連勝後下一戰將繼續在主場迎戰鵜鶘隊。

巴恩斯拿下本季第四次大三元，帶領暴龍拿下三連勝。（路透）
巴恩斯拿下本季第四次大三元，帶領暴龍拿下三連勝。（路透）

哈利 巴瑞特

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